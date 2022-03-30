Destici'den ''seçim kanunu'' açıklaması: Evet demeyeceğim!

Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim kanunu yasasına evet demeyeceğini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Ziyarette oda yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanları ile bir araya gelen Destici, sorunları dinledi. Buluşmada Destici, oda yöneticilerinin sorularına da cevap verdi.

SEÇİM KANUNU AÇIKLAMASI

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, Meclis'e gelen seçim kanunu hakkında konuşan Destici, "Biz hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağıyız. Mesela Meclis'e seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı" dedi.

"EVET DEMEYECEĞİM"

"Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın. Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik" diyen Destici, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ha ne yapacağım; diyelim ki bana sordular. Ben evet vermeyeceğim ama çıkıp ittifak hassasiyeti olduğu için söylediklerimin dışında daha fazla şey söylersem bu istismar edilir. Doğru da olmaz.

En azından 10'dan 7'ye düşmesi kazançtır ama sıfır olmadı diye Cumhur İttifakı'nı bozacak değiliz. Büyük Birlik Partisi ne Meclis'te ne de kamuoyunda yanlış olan hiçbir şeye sessiz kalmamıştır.

Biz kendimize göre milletin istikbalini önceleyerek bireysel hiçbir teklife evet demedik. İnfaz yasasında evet demedik. Kişinin kişiye olan suçunu devlet affedemez. Devletin af yetkisi olmamalı.

Bizim hassasiyetimiz bu. Bugün Ukrayna'nın başına gelenlerin yarın bizim başımıza gelmeyeceğini garantisi yok. .