Destici'den 'ittifak' açıklaması

Partisinin il Başkanlığı binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Ardahan’a gelen BBP Lideri Destici, 'Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. BBP son seçimlerde Türkiye’nin sadece dörtte birinde aday göstermesine rağmen yüzde 2 oy aldı' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il Başkanlığı binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Ardahan'a geldi. Destici, "Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. BBP son seçimlerde Türkiye'nin sadece dörtte birinde aday göstermesine rağmen yüzde 2 oy aldı" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Kongre Caddesi üzerindeki parti binasının açılışını yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, "Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. BBP son seçimlerde Türkiye'nin sadece dörtte birinde aday göstermesine rağmen yüzde 2 oy aldı. 900 bin oy aldı. Biz isteseydik her yerde de aday gösterebilirdik. Ama iki öncelik yaptık açıkça. Birincisi bu bölgelerde PKK'nın siyasi uzvunun kazanmaması için Cumhur İttifakını önceleyerek onun karşısında kim varsa onu destekledik. İkincisi, diğer bölgelerde yine Cumhur İttifakı hassasiyetiyle başta büyük şehirler olmak üzere aday çıkarmadık ve Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Yargıtay'ın açıkladığı verilere göre ağustos, temmuz ve haziran ayı içerisinde üye sayısının en çok artıran yüzde 51 ile BBP. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar üye sayımızı yüzde 600 olarak artırarak 2023 seçimlerine girmek. Teşkilatlanmayla da öyle. Bir kez daha tekrarlıyorum; bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. Burada olmamızın nedeni de devletimizin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğimi için buradayız ve BBP önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı kendi amblemi ve kendi adayları ile yer alacaktır" diye konuştu.

Seçim barajını doğru bulmadıklarını söyleyen Destici, "Cumhur İttifakı olarak seçim barajları kamuoyuyla paylaşıldı. Biz açık yüreklilikle bunun doğru olmadığını ifade ettik. Ama demokraside adaletten, temsilde adaletten, barajın yüksek oluşundan bahsedenler nedense Millet İttifakı partilerinden CHP ve İYİ parti başta olmak üzere bu barajın yüksekliği ile ilgili ciddi bir itiraz duymadık. Çünkü onlar da memnun. Mevcut sistem onların da işine geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanın yeni Anayasa teklifine destek verdiklerini sözlerine ekleyen Destici, "Cumhurbaşkanı gelin yeni Anayasayı hep birlikte yapalım diye çağrıda bulundu. MHP ve biz 'evet' dedik. Ama diğer partilerimize bakıyoruz özellikle CHP ve İYİ parti yanaşmıyorlar. Kendiniz bir Anayasa teklifi ortaya koyun, onu da koymuyorlar. Ben merak ediyorum, Yani Edremit'teki zihniyet mi hortlayacak, yoksa başörtüsü yasağının kaldırılmasına destek veren CHP'yi mi göreceğiz. Duaya karşı olan bir Anayasa mı göreceğiz, dua ile birlikte inanç hürriyetini önceleyen bir Anayasa teklifi mi göreceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han zihniyetinde bir Anayasa mı göreceğiz yoksa, PKK'nın, Tikko'nun, CHP'nin onun bunun, DHKP-C'nin desteği ile seçilmiş bir belediye başkanı zihniyeti mi göreceğiz. Ben bunu görmek istiyorum" diye konuştu.

Toplantının ardından Destici, Ardahan Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Arıcılık Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Geceyi Ardahan'da geçirecek olan Destici, yarın Kars'taki bir programına katılacak.

DESTİCİ: BİR ÖZÜR BEKLİYORUZ

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün partisinin Erzurum Teşkilatı'nın İl Kongresi'ne katıldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye katılan Destici, gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan göçmen akını ile ilgili konuşan Destici "Biz mazluma, kimsesize sahip çıkarız. Hele ki bunlar kardeşimiz, soydaşımızsa elbette ki kucağımızı açarız. Ama bunları devlet, yetkili kurumlarımız kayıt altına almalıdır. Bunu bilinçli ve şuurlu bir şekilde yapmalı. Diyelim çoban, tarım işçisi ya da başka alanlarda iş gücüne ihtiyaç varsa bunları belirler ve alır. Bunu geçmişte Avrupa ülkeleri de yaptı. Ama kaçak yollarla Türkiye'ye girişler mutlaka önlenmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem demografik yapısı hem huzuru, iç güvenliği hem de ekonomisi, istihdamı kontrol altında tutulmalıdır. Bunları zedeleyecek provokasyonlara sebep olacak, ilerde de başımızı ağrıtacak kaçak göçmen girişine asla müsaade edilmemeli, girenler de o ülkelerine gönderilmelidir" diye konuştu.

'BÖYLE BENZETME OLMAZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi ile ilgili Destici, şunları söyledi:

"Anadolu'da 'teşbihte hata olmaz' derler. Burada hata olmuştur. Böyle teşbih, böyle benzetme olmaz, büyük bir yanlış, hatadır. Bugüne kadar bu hatadan döndüğüne dair ağzından bir kelam duyulmamıştır. Bunu bizim Müslüman Türk milletinin kabul etmesi mümkün değildir. Kimi kime benzetiyorsunuz? Bir tarafta cihan sultanı, bir tarafta 'zulüm 1453'te başladı' diyenlerin, PKK'nın, onun siyasi uzantısı olan HDP'nin, TİKKO'nun, DHKP-C'nin 10 Aralık harekatının, LGBT'lilerin desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanıyla cihan sultanı, İstanbul fatihi Fatih Sultan Mehmet Hanı benzetmek olsa olsa büyük densizlik olur. Bu hanımefendi yarın da kalkar İzmir Belediye Başkanı'nı, İzmir'de Yunan'ı denize döken Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya benzetirse ne diyeceksiniz? Onun için bu tür birisini öveceğim derken kaş yapacağım derken göz çıkarmayacaksınız. Bizim büyüklerimize, bizim saygı gösterdiklerimize toplumun tamamı sadece Müslüman Türk milletinin değil, cihanın saydığı çağ kapatıp çağ açmış bir sultan dünyaya kaç kere gelir. Biz bunu doğru bulmuyoruz ve hala bir düzeltme, hem Türk milletinden hem de Fatih Sultan Mehmet Han'ın manevi şahsiyetinden bir özür bekliyoruz."

'DUADAN RAHATSIZ OLUYORLAR'

Yargıtay binasının açılışında dua edilmesi ve sonrasında yaşanan tartışmalara değinen Destici, "Yargıtay yeni hizmet binası açıldı. Adli yıl açılışı normal, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi törenle yapıldı. Önce Barolar Birliği Başkanı konuştu, sonra Yargıtay Başkanımız konuştu. Sonra Cumhurbaşkanımız konuştu. Adli yıl açılışı bitti, yeni hizmet binasına geçildi, kurdele kesildi ve akabinde de Diyanet İşleri Başkanımız dua etti. Birileri hemen zıpladı, duadan rahatsız oluyorlar. Bu toplumda yaşayıp da duadan, inancından, kültüründen nasıl rahatsız olursunuz? Üstelik olayları birbirine karıştırıyorlar. Adli yılın açılışı, ardından binanın açılışı. Velev ki adli yıl açılışında da okunabilir. Bu toplumun yüzde 99'ü Müslüman. Allah'a dua etmenin, hayır istemenin, Allah'tan yardım istemenin kime ne zararı var? Ama maalesef laikliği geçmişte olduğu gibi dinsizlik olarak algılayanlar, bunu yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

'KILIK KIYAFET ÜZERİNDEN TOPLUMU AYRIŞTIRMAYIN'

Balıkesir'in Edremit ilçesinin kurtuluş törenlerinde yaşananlarla ilgili de konuşan Destici, şunları söyledi:

"Allah akıl, fikir versin. Din düşmanlığı bu. Toplumun inancına, kılık kıyafetine düşmanlık ancak bu kadar açığa vurulabilir. Bunlar akıllı da değil, toplumdan tepki geleceğini dahi hesap edemiyorlar. Bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde Nene Hatun'lar, Kara Fatma'lar, Halime Çavuş'lar hangi kıyafeti giyiyorlardı? Kağnılarla cepheye erzak, mühimmat taşırken üzerlerinde hangi kıyafet vardı? Aziziye tabyasında mücadele eden Nene Hatun'un üzerinde hangi kıyafet vardı? Gerçekten ya akıl tutulması yaşıyorlar ya da içlerinde o kadar büyük düşmanlık var ki o açığa çıkıyor. Milletimiz bugüne kadar bunlara prim vermedi, bundan sonra da vermeyecek. Kadınımız, kızımız üzerinden, kılık kıyafetleri üzerinden toplumu ayrıştırmaya, fitne ateşi yakmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar buna müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmasının son bölümünde 12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Destici, üzerinden 41 yıl geçen darbeyi bir kere daha lanetlediğini söyledi. Destici, darbelerden ders alınması gerektiğini de vurguladı. Destici, konuşması sonrası elinde bayraklarla salondaki partilileri selamladı. Bu arada BBP Erzurum İl Kongresi'nde başkanlığa Ahmet Eşref Yılmaz yeniden seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.