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Destici’den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

29 Ocak 1993 tarihinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi, 29. yıldönümünde geniş çaplı katılımla dün Ankara’da kutlandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimine karşı sokaklarda kuruldu' dedi.

33 Dakika Önce
2022-01-30 10:28:49
Destici’den flaş Cumhur İttifakı açıklaması

Büyük Birlik Partisi, 29. yıldönümünde geniş çaplı katılımla dün Ankara'da kutlandı.

Kutlamada konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyleyen Destici, “Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimine karşı sokaklarda kuruldu.

Türkiye'nin dışında kurgulanıp, Türkiye'nin dışından uygulamaya konulan bir operasyona karşı, Türkiye'nin seçilmiş, meşru hükümetinin yanında yer aldık. Namluların, tankların, uçakların karşısında dimdik durduk. O gece ben ve arkadaşlarımız Ankara sokaklarındaydık, Meclisin ve Genelkurmayın önündeydik. Muhsin Yazıcıoğlu'nun tanka selam durmam dediği gibi durduk ve yine dururuz” dedi. .

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