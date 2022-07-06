Destici'den ''akaryakıt'' tepkisi: Aylık giderimiz 15 binden 70 bine çıktı

Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son zamanlarda akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, peş peşe gelen akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. Destici, aylık akaryakıt masrafını açıkladı.

Mazot masrafının gelen zamlarla birlikte 15 bin liradan 60 bin liraya yükseldiğini belirten Destici, "Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait. Yıl başından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300'ün üzerinde bir artış var. Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji" ifadelerini kullandı.

"ENAG'I CİDDİYE ALMIYORUM"

Destici "TÜİK, dünyadaki esaslarla enflasyon çalışması yapıyor. Ben ENAG'ı ciddiye almıyorum" açıklamasında bulundu. .