Demokrat Parti'den kritik açıklama! ''Kılıçdaroğlu'nu lider olarak kabul edebiliriz''

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak kabul ediyor. Biz de kabul edebiliriz. Türkiye'de kabul ediyor' dedi.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdiği 'Milletin Sesi' mitingine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV yayınına konuk olan Enginyurt, mitinge partisinin tüm teşkilatlarıyla katılım sağladığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu lider olarak kabul edebileceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın geçmişte yaptığı siyasi faaliyetlere değinen Enginyurt, "Altı ay öncesine kadar sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı" diyerek son altı ayda Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye bir lider olduğunu ve bugün de bu mitingle de tescillediğini belirtti.

'SÖZ SAHİBİ OLACAK BİR LİDER KONUMUNDADIR'

Kılıçdaroğlu'nun Et Balık Kurumu'nun SADAT'ın TÜİK'in kapısına gitmenin ve Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasına karşın 'gereken' tepkiyi göstermesi gibi olaylardan bahseden Enginyurt, "Bütün bunlara baktığımız son altı ay içerisinde, Sayın Kılıçdaroğlu kendini artık lider olarak kabul ediyor, biz de kabul edebiliriz, Türkiye'de kabul ediyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun artık iktidar adayı bir genel başkan olmadığını söyleyen Enginyurt,"Millet İttifakı'nın iktidarında söz sahibi olacak bir lider konumundadır. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, olabilir" dedi.