Demirtaş'tan muhalefete eleştiri: Hapiste bile utanıyorum, lütfen artık kendinize gelin

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, +Gerçek için kaleme aldığı yazıda muhalefeti eleştirerek, 'Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin' dedi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde çevrimiçi gazete +Gerçek için kaleme aldığı köşe yazısında muhalefetin "Voltran'ı oluşturamadığını" söyledi.

"Yüzde 70'lik bir kitle artık net olarak değişimden yana ve gözünü muhalefete dikmiş, bir çözüm bekliyor." diyen Demirtaş, muhalefetin bu kitlenin beklentisine yanıt veremediğini şu ifadelerle savunuyor:

"Henüz derli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda 'Voltran'ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki, sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar."

Muhalefete "lütfen kendinize gelin" çağrısında bulunan Demirtaş, yazısını bitirdiği "tek bir soru"da muhalefete: "Şu perişan haldeki on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? diye soruyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir.



