DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya’ya karşı birleşiyorlar: “İki ülke daha NATO’ya girmek için hazırlanıyor”
Demirtaş'tan 'Kürtler, Mansur Yavaş’a oy verir mi?' sorusuna yanıt
Kalp hastalarının 'ne zaman öleceğini' tahmin eden bir yapay zeka geliştirildi
Filistin’den net mesaj: 'Halkımız haklarını almadan olaylar bitmez'
Kadirov'dan kritik 'Ukrayna' açıklaması
Elon Musk'tan şaşırtan Twitter kararı
Denize Yakın Kiralık Villalar
Ukrayna duyurdu: Rusya, askeri birliklerini güçlendiriyor
'Buça'daki katliamı Ukrayna yaptı' iddialarına Zelenski'den yanıt
Rusya’ya karşı kritik hamle! Mısır ve AB’den doğalgaz anlaşması
BUDO seferlerine 'olumsuz hava' engeli
2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklama
Soylu: Bu teşkilat FETÖ'yü iyi tanır
Cezaevinden izinli çıkıp, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Seçimi kaybeden adaylar Macron için oy istiyor

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / POLİTİKA / Demirtaş'tan 'Kürtler, Mansur Yavaş’a oy verir mi?' sorusuna yanıt

Demirtaş'tan 'Kürtler, Mansur Yavaş’a oy verir mi?' sorusuna yanıt

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 'Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?' sorusunu avukatları aracılığıyla yanıt verdi. Demirtaş, 'Kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız' dedi.

22 Dakika Önce
2022-04-11 08:45:27
Demirtaş'tan 'Kürtler, Mansur Yavaş’a oy verir mi?' sorusuna yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini söylemiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla CHP'li bir ismin gelmesini ‘memnuniyet verici' bulmuştu.

“KÜRTLER MANSUR YAVAŞ'A OY VERİR Mİ?” YANITI

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabı üzerinden Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'a “Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?” sorusunu avukatları aracılığıyla sorduğunu yazdı.

Buna göre Demirtaş'ın verdiği cevap şöyle:

HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi,niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız. Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİR, TARTIŞILIR"

Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbette ki ‘millet ittifakı' kendi adayını kendi belirleyecektir. İsim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz.
Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum. İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz.
Ancak ben şahsen Ekrem beyi de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ ANCAK
BEN HALEN ADAY ADAYIYIM"

Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda millet ittifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum.” .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş