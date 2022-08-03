Demirtaş: Suriye harekâtı için geri sayım başladı, vebali ağır olur

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'AK Parti-MHP iktidarı, yeni bir askeri harekâtla Suriye’nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor' dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, olası Suriye harekâtını değerlendirdi.

Medyascope'ta kaleme aldığı yazıda, "AK Parti iktidarı Türkiye'yi savunmak için değil, başta Kürtler olmak üzere Suriye halklarının iradesine müdahale etmek için Suriye'de savaş yürütüyor" ifadelerini kullanan Demirtaş, 'Suriye'de yeni savaş' iddialarına ilişkin "İçeride her yönüyle tam bir dağılma ve çöküş halinde olan AK Parti-MHP iktidarı, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor" dedi.

"'VATAN, MİLLET EDEBİYATINA' BÜYÜK BİR GAZ VERİLECEK"

Demirtaş'ın kaleme aldığı yazı özetle şöyle:

“Görünen o ki, Suriye harekâtı için geri sayım başladı. Uluslararası toplum ve bölgesel güçler dahil olmak üzere herkes bu harekâta karşıyken, içerideki ekonomik kriz tam çöküşe doğru giderken Türkiye'yi sonu belirsiz bir maceraya, bir bataklığa sürüklemenin vebali ağır olur.

Savaşın getireceği ekonomik yük iktidar ve yandaşlarının değil, geniş halk kesimlerinin sırtına binecek. Onların ejder meyveli, ballı, hurmalı, manda yoğurtlu sofralarından hiçbir şey eksilmeyecek ama halkın sofrasındaki ekmeklerden biri daha eksilecek. Saray sofrası ile halk sofrasının durumunun görülmemesi, konuşulmaması için de 'vatan, millet edebiyatına' büyük bir gaz verilecek. Ekonomik krizin, 'içinde bulunduğumuz şu zor günlerde' konuşulması bile engellenecek.

Böyle bir savaş ülke ve halk yararına değil, olsa olsa AK Parti-MHP iktidarı yararına olur. Dolayısıyla halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir.

Kimse Anadolu'nun yoksul çocuklarını seçim propagandasında kullanmak için cepheye süremez. Savaşa ve işgale hayır!

HDP, savaş politikalarına da dikkat çekmek için 6 Ağustos Cumartesi günü Diyarbakır'da, 7 Ağustos Pazar günü de İstanbul'da miting düzenliyor. Barış isteyen herkesi bu mitinglere katılmaya, barışı haykırmaya davet ediyorum." .