Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum

Selahattin Demirtaş, Mersin'de polis evine yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak 'Demokratik siyasette ısrarcı olun' dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Demirtaş “Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.

Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir." .