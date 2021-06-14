Demirtaş: Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Biz bunca bedeli, mevcut iktidar zihniyetinin yerine bir benzeri gelsin diye ödemiyoruz. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın' dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP oylarını çantada keklik zannedilmemesi gerektiğini ifade edip; kendilerini dışlayanların kaybedeceğini söyledi. Demirtaş, “Şu, iyice anlaşılmalıdır; biz bunca bedeli, mevcut iktidar zihniyetinin yerine bir benzeri gelsin diye ödemiyoruz. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız” dedi.

“Peker'in ifşaatları malumun ilamıdır,

benim açımdan şoke edici değil”

Politikyol'dan Murat Aksoy'un sorularını yanıtlayan Demirtaş, Sedat Peker'in yayımladığı videolarda ileri sürdüğü iddialarına ilişkin olarak, “Bence, Sedat Peker konuşmaya başlamadan önce de Türkiye'de siyaseti belirleyen özne mafyaydı. Anayasa'yı, yasaları, AİHM ve AYM kararlarını tanımadığını ve uygulamayacağını açık açık söyleyen, ilan eden bir zihniyetin mafyadan ne farkı var ki? Bu durumda, Sedat Peker ile hükümet arasındaki tek fark, Peker'in mafya olduğunu dürüstçe kabul etmesidir. Bu açıdan bakıldığında, Peker'in ifşaatları malumun ilamıdır. Benim açımdan şoke edici değil” değerlendirmesinde bulundu.

Peker'in iddialarının AKP içinde bir iç hesaplaşmaya, yüzleşmeye yol açıp açmayacağına ilişkin soruya da yanıt evren Demirtaş, “Geniş kapsamlı, samimi bir yüzleşme yaşanacağını düşünmüyorum. Yeni muhalefet partilerinin, pragmatist bazı açıklamalarla kendi pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştıklarını görüyorum, fazlasını değil. Bu partiler, oldukça ketum açıklamalarla geçmişlerini sorgulayıp kendilerini temize çıkarma gayreti içindeler. Ben özeleştiri duyduğumu hatırlamıyorum” diye konuştu.

HDP'yi kapatma davası:

Bu, çok açık bir siyasi operasyon

Muhalefetin erken seçim talebine destek veren Demirtaş, geciktikçe her günün telafisi imkansız zararlar verdiğini söyledi. “HDP'yi dışlayan kim olursa olsun kaybeder” diyen Demirtaş, bir kez daha açılan HDP'yi kapatma davasına ilişkin olarak da, “Bu, çok açık bir siyasi operasyon. Kapatma girişiminin hukukla ilgisi yok. MHP'nin bastırması, AKP'nin de kabulüyle açılmış bir davadır. AYM'nin böylesi tehlikeli bir siyasi operasyona alet olmaması gerekir. AKP'ye de siyaseten hesabını kitabını iyi yapmasını tavsiye ederim” dedi.

“Hiç kimse HDP'nin oylarını

çantada keklik zannetmesin”

“Kapatma davasının sonucu ne olursa olsun demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Ancak hiç kimse HDP'nin oylarını çantada keklik zannedip şu veya bu ittifakın altına otomatikman ekleyip toplama yaparak sonuç elde edeceğini düşünmesin. HDP, bu koşullarda hiçbir seçim ittifakının içinde olmadığını ve olmayacağını açıklarken son derece ciddi bir pozisyon almaktadır. Tüm kesimlerin, bu açıklamalardan sonuç çıkararak adım atmasında yarar var” diyen Demirtaş devamında şunları kaydetti:

“Şu, iyice anlaşılmalıdır; biz bunca bedeli, mevcut iktidar zihniyetinin yerine bir benzeri gelsin diye ödemiyoruz. Kimse bizi iki kötü arasında tercihe zorlamaya kalkmasın. Gerçek demokrasi ve hakiki bir barışı savunamayanlar, buna yürekten inanmayanlar Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olamazlar, en azından biz buna payanda olmayız.

Bu nedenle, herkesin şimdiden demokrasi ilkeleri etrafında buluşarak ortak bir gelecek vizyonunda anlaşması en doğrusudur. Buna karşı olan varsa da bugünden bilinmesinde fayda var. Seçim iş birliği ise sonraki iştir. Seçim dönemine girildiğinde bunlar da konuşulur. HDP Eş Genel Başkanlarının bu yöndeki açıklamaları çok net ve ön açıcıdır. Herkesin bu açıklamalara ciddiyetle kulak vermesi gerekir.”

“Önümüzdeki birkaç ay içinde her şey netleşmiş olur, izleyip göreceğiz” diyen Demirtaş, “Bu süreç HDP için değil, daha çok da diğer partiler için turnusol kağıdı olacaktır. Kim demokrasiden, Kürt sorununun barışçıl çözümünden yana, kim gerilimin ve çatışmanın sürmesinden yana, görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.