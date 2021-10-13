Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Selahattin Demirtaş’ın 2015 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle yargılandığı dava ertelendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Cizre'deki sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde yaptığı bir konuşmada; “dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı dava, bilirkişi raporunun sanık avukatları tarafından incelenmesi için 30 Mart'a ertelendi.

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları katıldı. Ahmet Davutoğlu'nun avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Bilirkişinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) gönderilen grup konuşmaları ve basın toplantılarına ilişkin CD'lerin çözümlerini içeren raporu, Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına tebliğ edildi.

Sanık avukatları, raporu yeni gördüklerini belirterek, incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

Kaynak: Anka

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