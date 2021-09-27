Demirtaş: HDP bir Türkiye partisidir

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi'yle ilgili olarak 'HDP bir Türkiye partisidir ve tüm sorunların çözümüne taliptir. Bu deklarasyon da bunun en somut göstergesidir' dedi.