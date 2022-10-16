Demirtaş'dan maden faciasına ilişkin açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bartın'da meydana gelen maden faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 41 işçinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasına ilişkin "İşçi katliamları, daha fazla kâr uğruna, kasıtlı işlenen cinayetlerdir, kimse daha fazla laf kalabalığı ve şaklabanlık yapmasın" mesajını paylaştı.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'de, Almanya'da maden işçileri "şehitlik" mertebesine ulaşamıyorlar çünkü oralarda suçu kadere yükleyen yöneticiler yok. İktidarın yağlı ekmeğine bal döken muhalefetleri de yok. Kimse daha fazla laf kalabalığı ve şaklabanlık yapmasın. İşçi katliamları, daha fazla kâr uğruna, kasıtlı işlenen cinayetlerdir. Çözüm, emekten yana bir düzen kurmaktır. Çözüm bilimdedir, soldadır. BAŞIMIZ SAĞ OLSUN." ifadesini kullandı.