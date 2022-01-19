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Demirtaş, cezaevinden miting çağrısında bulundu

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden miting çağrısı yaptı.

1 Saat Önce
2022-01-19 10:57:36
Demirtaş, cezaevinden miting çağrısında bulundu

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden miting çağrısı yaptı.

Demirtaş, twitter hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda cumartesi günü 12.00'de Diyarbakır'da 'zamlara, zulümlere, yoksulluğa karşı en güçlü şeklide buluşalım' ifadelerini kullandı ve 'Farz edin ki ben de oradayım' dedi.

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Demirtaş daha önce; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için söylediği "cezaevinde miting yap" sözlerine attığı bir tweet mesajıyla yanıt vermiş; "Çok istiyorsan haydi. İki saat için çıkayım, tek bir megafonla Yenikapı'ya gideyim. Bir kişi eksik toplayan siyaseti bıraksın, var mısın?" demişti. .

YORUMLAR (1)

Hulk

Hadi git sen de işine de.... Çok konuşma bol söyleme Demirtaş

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