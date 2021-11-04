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Demirtaş'a Davutoğlu'na hakaretten ceza istendi
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Demirtaş'a Davutoğlu'na hakaretten ceza istendi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada duruşma görüldü.

1 Saat Önce
2021-11-04 07:56:45
Demirtaş'a Davutoğlu'na hakaretten ceza istendi

Mersin'de yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen mütalaada "kamu görevlisine karşı alenen hakaretten" cezalandırılması istendi

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Duruşmada, Demirtaş'ın avukatları ile HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan hazır bulundu. 'Hakaret' suçlamasıyla ilgili söz verilen Demirtaş, suçlamayı kabul etmedi. Hakaret sayılan konuşmaları meclis grup toplantısında yaptığını söyleyen Demirtaş, davanın düşmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme savcısı da mütalaasında, Demirtaş'ın "kamu görevlisine karşı alenen hakaretten" cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme hakimi ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Aralık'a erteledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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