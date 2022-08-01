DBP lideri Bayındır: Yakın zamanda dört parça Kürdistan’da özgür yaşam inşa edeceğiz!

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır: 50 sene önce Kürtler olarak kimliğimiz ve varlığımızın farkında değildik.Yakın zamanda dört parça Kürdistan’da, kendi yurdumuzda, kendi dilimizle, kültürümüzle ve halkımızla özgür bir yaşam inşa edeceğiz

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Antep İl Örgütü, Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır'ın katılımıyla 6'ncı Olağan Kongresi'ni yaptı. Kongreye, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Parti Meclisi Üyesi Musa Aydın'ın yanı sıra HDP Antep İl Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı.

Kongrede konuşan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır; Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ı bölerek devlet kurma hedefine işaret eden Bayındır, “15 yıl önce Rojava'da dünyanın bile örnek alacağı özgür bir yaşamın kurulacağı kimsenin aklına gelmezdi, Bugün Rojava'da, Güney Kürdistan'da statü elde edildi. Kuzey Kürtleri de büyük bir yol kat etti. Yakın zamanda dört parça Kürdistan'da, kendi yurdumuzda, kendi dilimizle, kültürümüzle ve halkımızla özgür bir yaşam inşa edeceğiz” dedi.

Kürtleri yine statüsüz bırakmak istiyorlar!

“Kürtleri yine dilsiz, statüsüz bırakmak istiyorlar. Ancak Kürtler 100 yıl öncesinin Kürtleri değil. 50 yıldır bir hareketin, bir öncülüğün sahibidirler. Bu yüzden 4 parça Kürdistan'da ne kadar baskı olsa da biz de gün be gün ilerleyecek, gelişeceğiz” diyen Bayındır, şunları kaydetti:

50 sene önce farkında değildik!

50 sene önce Kürtler olarak kimliğimiz ve varlığımızın farkında değildik. Ama Kürt özgürlük mücadelesiyle 50 yıldır bu zulme ve düşmanlığa karşı direniyoruz. Antep'te başlayan mücadele, bugün milyonlara ulaştı.Kürtleri yine dilsiz, statüsüz bırakmak istiyorlar. Ancak Kürtler 100 yıl öncesinin Kürtleri değil. 50 yıldır bir hareketin, bir öncülüğün sahibidirler. Bu yüzden 4 parça Kürdistan'da ne kadar baskı olsa da biz de gün be gün ilerleyecek, gelişeceğiz.

Kongrede konuşan HDP Parti Meclisi (PM) Üyesi Musa Aydın, “Bu kongre Sayın Öcalan şahsında Türkiye toplumu ve Ortadoğu halklarına uygulanan ağır tecridi yıkmaya yönelik bir inşa sürecidir. Kürt halkının tek kırmızıçizgisi var, o da Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüdür.” diye konuştu.