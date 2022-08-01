DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nun DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğunu sağlamasının ardından komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi.

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de PKK lideri Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.

Yürüyüş sırasında Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu toplantısında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ile 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma' iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.