Davutoğlu: Yabancı karşıtlığı üzerinden tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor' dedi.

Bir dizi programa katılmak için gittiği Mersin'de basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, "6'lı masaya bu ay siz ev sahipliği yapacaksınız? Toplum olarak umutlanmalı mıyız?" sorusu üzerine, 6'lı masanın son 70 yıllık demokrasi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son dönemde farklı konularda gerilimlerin yaşandığını aktaran Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Seçim ortamını bozacak, yabancı, göçmen karşıtlığı üzerinden de tahrik edilen bir iklim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ay ilk defa 6'lı masa 4 alt komisyonla toplanacak. Birisi seçim güvenliği. İlk toplantısını bayramdan önce yapmıştı. Bugünlerde ikinci toplantısını yapacak. İkincisi bu 6'lı masanın temel ilke ve hedeflerini ortaya koyan bir metin çalışması yürütüyoruz, siyasi koordinasyon kurulu şeklinde, partiler arası siyasi koordinasyonu sağlayan bir çalışma grubu oluştu. Orada temel ilkeler ve hedefler çalışılıyor. Üçüncüsü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Parlamenter Sisteme geçiş esnasında nasıl bir anayasal mevzuat değişikliği yapmak gerekiyor diye. Bu konuda çalışacak anayasal ve yasal mevzuat değişikliği, bir çalışma grubu daha kuruldu. O da bu hafta içinde tekrar toplanacak. Dördüncüsü de geçen ay ki toplantıda ele aldığımız Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, stratejik planlama kurulu, ekonomik ve sosyal konsey gibi ekonomik yapıların yeniden rehabilite edilmesi açısından kurumsal rehabilitasyon, ekonomik kurumların rehabilitasyonu bağlamında bir dördüncü masa daha oluşturuldu."

Bu 4 çalışma grubunun çalışmalarının raporlarının kendilerinin ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta toplanılacak masaya sunulacağını kaydeden Davutoğlu, "Bunlardan olgunlaşmış, tamamlanmış olanlar kamuoyumuzla paylaşılacak. Bundan sonraki hedefimiz 6'lı masada, bu 6'lı masanın işleyişinin, ilkelerinin yapısal bir nitelik kazanması ve adım adım Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek bir noktaya gelmemiz." diye ifade etti. .