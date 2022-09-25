Davutoğlu ve Demirtaş arasında neler oluyor? Suçlamaların arkasında ne var?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 2015’te “YPG Fırat’ın batısına geçecek, sen de mal mal bakacaksın” diyen HDP’li Selahattin Demirtaş ile Gelecek Partisi arasındaki dava gerilimi sürüyor. Gelecek Partisi “Davutoğlu, tüm davaları geri çekti” derken, Demirtaş’ın hukuk ekibi Gelecek Partisi’ni yalanladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Son günlerde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve HDP eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında davalar üzerinden karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Peki karşılıklı açıklamalar üzerinden yaşanan tartışmaların arkasında ne yatıyor?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava dün Küçükçekmece 23'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın gerekçesi ise Demirtaş'ın 2015'te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na karşı söylediği, 'YPG Fırat'ın batısına geçişi' ile ilgili sözleri oldu.

Duvar'ın haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun davadan vazgeçtiğini söylemesine rağmen avukatının görülen duruşmaya mazeret dilekçesi göndermesi ise tartışmalara neden oldu.

UYAP'TAN ÖĞRENİLMESİ TALEP EDİLDİ

Dün görülen duruşmaya Davutoğlu ve avukatları katılmazken, Demirtaş duruşmaya SEGBİS'le katıldı. Davutoğlu'nun daha önce yaptığı, "Davalardan çekiliyorum" açıklamalarına rağmen avukatı Ahmet Başçı'nın duruşmaya mazeret dilekçesi gönderdiği ortaya çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı ise açıklama yaparak, Davutoğlu'nun duruşmaya katılım ve takip talebinde bulunmadığını belirtti.

Karcı'nın açıklamasına rağmen Başçı, başka bir mahkemede duruşmasının olduğunu söyleyerek ‘mağdur avukatı' olarak duruşmaya katılamayacağını, bir sonraki duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesini talep etti.

DEMİRTAŞ'TAN DAVUTOĞLU'NA:

Demirtaş, duruşma salonunda Davutoğlu'nun bir muhalefet lideri olarak salonda görmek istediğini söyleyerek, avukatlarına, "Davutoğlu'nun şikayeti devam ediyor mu? Şikayetini çekti mi" diye sorup "Hayır" yanıtı alınca, Yüreğiniz soğumadı mı (Davutoğlu) içiniz soğumadı mı halen?" dedi.

Demirtaş, Davutoğlu'na seslenerek "Davutoğlu bugün muhalefet partisi lideri. Burada olmasını isterdim. Kendisinin neyimden şikâyetçi olduğunu dinlemek isterdim.Kendisini bir sonraki duruşmaya bekliyorum. İktidara gelirlerse ifade özgürlüğünü nasıl koruyacaklarına dair bir çok beyanı var. Davutoğlu, başbakanlık yaptığı dönemde açılan davalarla ilgili şikâyetini geri çekti, şikâyetini çekmediği tek kişi benim. Mersin'de de ceza aldım kendisinin şikâyetiyle ilgili. Kendisi yine şikâyetçi. Şaşkınlıkla karşılıyorum. Hakkınızda bir tek fezleke ve soruşturma yokken ben muhalefet olarak sizi denetlediğim için bu kadar yıldır yargılanıyorum. Acaba siz başbakan olarak hiç mi hata yapmadınız? Bütün hatayı biz mi yaptık? Bir sonraki duruşmaya Küçükçekmece'ye gelerek kendisine bunları sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİSİ: DAVUTOĞLU ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Gelecek Partisi'nden davayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün davası görülen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na atfedilen bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Şöyle ki; ilgili dava dosyası Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde kamu görevlisi olması hasebiyle savcılık tarafından resen açılmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu konu hakkında şikayetçi olmadığı gibi, davaya katılım ve takip talebinde de bulunmamıştır. Avukatlarımız da davaya katılım talebinde bulunmadıkları gibi duruşmalara iştirak etmemişlerdir. Hukuki durum bu olmasına rağmen Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının, bu hususu göz aradı ederek kamuya yanlış ve yanıltıcı bilgi vermesi, hukuku siyasi bir pozisyona sürüklemeye çalışması da tarafımızca doğru bulunmamaktadır. Ayrıca milletimiz bilmelidir ki, Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, kutuplaştırılan toplum psikolojisinin yeniden sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce vazgeçmiştir.”

GELECEK PARTİSİNİN AÇIKLAMASI GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Gelecek Partisi'nin söz konusu açıklamalarına Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir ise tepki gösterdi. "Bu açıklama hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmıyor" diyen Epözdemir şunları kaydetti: "Ahmet Davutoğlu'nun vekilinin müşteki/şikayetçi sıfatıyla bahsi geçen dosyaya ve bir başka dosyaya sunduğu mazeret dilekçesi ile Sayın Demirtaş hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirtir dilekçeler ektedir.” Sosyal medya üzerinden mazeret dilekçelerini paylaşan Epözdemir, Davutoğlu müvekkil olarak çekilmiş olsa avukatının davayı takip edemeyeceğini belirtti.

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, davaya konu olan 2015'teki sözlerinde Başbakan Davutoğlu'nun katıldığı bir TV programında söylediği 'Fırat'ın batısına PYD geçmeyecek. Geçtiği anda da vururuz dedik. 2 kere de vurduk' sözlerine yönelik 'YPG Fırat'ı geçecek, sen de mal mal bakacaksın' sözleri için 'Söyleyeceğim şeyi açıkça söylemişim' ifadesini kullanmıştı. .