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Davutoğlu'nun avukatından ''Demirtaş'' açıklaması

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun avukatı, 'Sayın Selahattin Demirtaş'ın Mersin'de görülen ceza davası, Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır' açıklaması yaptı.

2 Saat Önce
2022-01-25 08:46:51
Davutoğlu'nun avukatından ''Demirtaş'' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, Selahattin Demirtaş'a 11 ay hapis cezası verilen Mersin'deki davanın Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleştiğini savundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, Mersin'de 2016'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na “hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, karara ilişkin bir açıklama yaptı.

Başçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Selahattin Demirtaş'ın Mersin'de görülen ceza davası, Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır. İş bu yargılamanın salt Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'na hakaret iddiasıyla gerçekleştiği beyanı gerçek olmayıp açıkça kötü niyettir. Kamu davalarında şikayet veya şikayetten vazgeçme yoktur; yargılama süreçlerini de etkilemez" ifadelerini kullandı.

Başçı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere dönemin Başbakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve kamu kurumlarına yönelik "kamu görevlisine hakaret" ve diğer suç iddialarıyla aleyhine 2015 yılında RESEN ve KAMUSAL soruşturma ve yargılama yürütülen Sayın Selahattin DEMİRTAŞ'ın Mersin'de görülen ceza davası, Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'ndan bağımsız gerçekleşen bir yargılamadır. İş bu yargılamanın salt Sayın Genel Başkan Ahmet DAVUTOĞLU'na hakaret iddiasıyla gerçekleştiği beyanı gerçek olmayıp açıkça kötü niyettir.

1.) Sayın Genel başkan yeni bir sayfa açma adına daha önce şahsına yönelik ve kamusal olmayan tüm davalardan Şubat 2020 yılında feragat etmiştir.

2.) Mersin'de görülen davanın duruşmalarına Sayın Ahmet DAVUTOĞLU ve avukatları hiç bir zaman iştirak etmemiştir.

3.) Kamu davalarında şikayet veya şikayetten vazgeçme yoktur; yargılama süreçlerini de etkilemez. Müvekkilimden bağımsız olarak yürüyen ve başkaca da suç ve mağdurların olduğu yargılamanın müvekkilimiz üzerinden izah edilmeye çalışılması hakikat dışı ve kötü niyetli bir yaklaşımdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." .

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