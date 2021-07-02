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Davutoğlu neden parti kurduğunu açıkladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, 'Gelecekte hiçbir çete örgütünün, paralel yapının devleti ele geçirmemesi, milletin parasına göz dikmemesi için bu partiyi kurduk' dedi.

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02.07.2021 16:18:16
Davutoğlu neden parti kurduğunu açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendilerine "Neden yeni bir parti kurdunuz? Başbakanlık yaptığınız partiden neden ayrıldınız?" sorularının yöneltildiğini aktardı.
"Onlar bizi ayırdılar, ama şimdi size neden yeni parti kurduğumuzu anlatayım." diyen Davutoğlu, "Gelecekte hiçbir çete örgütünün, paralel yapının devleti ele geçirmemesi, milletin parasına göz dikmemesi için bu partiyi kurduk." ifadesini kullandı.
Vezirköprü'nün tüm sıkıntılarını bildiklerini dile getiren Davutoğlu, "Bütün problemleri çözmek için bu teşkilatı açıyoruz. Kim herhangi bir haksızlıkla karşılaşırsa buraya gelecek ve teşkilatımız onun sözcüsü olacak. Burası menfaat gözetenlerin yeri değil, burası milletin derdiyle dertlenenlerin yeridir." diye konuştu.
İlçe başkanlığının açılışının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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