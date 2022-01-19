Davutoğlu'ndan seçmeli dil çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçmeli dil için bir çağrıda bulundu. Davutoğlu, 'Kürtçeyi herkesin merak edip öğrenmesini dilerim' dedi.

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, okullarda seçmeli derslerin seçilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj gönderen Davutoğlu, Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı'nın "Okullarda seçmeli derslerin seçilmesi için son üç gün kaldı. Bu sebeple İl Başkanımız ve İl Başkanlık Kurulumuzun tüm anne ve babalara çağrısı var.

Çocuklarımıza seçmeli ders olarak Kürtçe'yi seçelim ve ana dilimizi unutturmayalım" mesajını paylaşarak "Sadece anadili Kürtçe olanların değil, bu topraklarda yaşayan herkesin bu kadim dili merak edip öğrenmesini dilerim" dedi. Davutoğlu, yazısını Kürtçe olarak da paylaştı .