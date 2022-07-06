Davutoğlu'ndan Meclis'e ''Nurettin Canikli'' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin mal varlığının araştırılması için Meclis'e çağrıda bulundu.

Ankara Masası programının Genel Yayın Yönetmeni Fatih Atik'in konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adı yolsuzluk iddialarında geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin mal varlığının araştırılması için çağrıda bulundu.

Kendi mal varlığının araştırılması için de hazır olduğunu belirten Davutoğlu, "Ben buradayım, Meclis'i davet ediyorum bütün mal varlığım araştırılsın. Ama benimle birlikte yaşayan tüm başbakanların, yaşayan cumhurbaşkanların, yaşayan ekonomi bakanlarının, yaşayan özelleştirme başkanlarının, yaşayan TMSF yöneticilerinde, BDDK yöneticilerinin de hepsinin mal varlığı araştırılsın. Kendisine güvenin öyle demesi lazım." ifadelerini kullandı.

"SUÇSUZUM DEMESİNİN HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Canikli'ye de çağrıda bulunan Davutoğlu "Sayın Canikli'nin öyle demesi lazım. Yolsuzluk varsa benim, birinci, ikinci derece akrabalarımın hepsinin mal varlığı araştırılsın der. O zaman Canikli doğru yaptı derim. Ama bu demeden ben suçsuzum demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Hele iktidardaysa hiç yoktur. Çünkü kim araştıracak." diye konuştu.

AK Parti'den ayrılış sürecinde Numan Kurtulmuş ile yaşandığı bir diyaloğu da paylaşan Davutoğlu şunları paylaştı;

Başbakan vekili Numan Kurtulmuş, uçaktan indim yolda Binali Yıldırım'da benimle birlikte uçaktaydı. Uçaktaki odama çağırdım. "Binali bey ne olup bittiğini biliyorum. Yapmayın, ülkeye zarar verirsiniz yapmayın" dedim. Partiye zarar verirsiniz. Gece saat 3, Katar'dan Ankara'ya geliyoruz uçaktayız. Bakın dedim "ne yapmaya çalıştığınızı görüyorum , yapmayın" dedim. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramada girmeyin, yapmayın yarın MYK toplantısı var orada kriz çıkarmayın dedim. Biliyorum, görüyorum. Olur mu başbakanım böyle şey olmaz dedi. Merak etmeyin dedim . İndim başbakan vekili olarak bıraktım. Sayın Numan Kurtulmuş bilmem gereken bir şey var mı dedim. Hayır efendim her şey normal dedi. Saat 4.30 konuta gittim hiç uyumamışım gece. Bir gün önce de hiç uymamışım. Saat 8.30'da bu imzalarla ilgili net bilgi geldi. Daha sonra Numan bey, benden özür dilediğinde kendisine sordum. Nasıl bana bir şey yok dedin. Meğer bana bir şey yok dediğin iki saat önce Berat Albayrak'ın huzurunda imza atmış. "