Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili bir konuya dikkat çekerek, 'Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma’ mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor' yorumunda bulundu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmelere ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu'na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor" iddiasında bulundu.

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında "Muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmesi için Türk ve Sünni bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması gerektiğini söylüyor. Davutoğlu'nun Alevi ve Kürt bir cumhurbaşkanı adayının kazanma şansının zayıf olduğunu söylediği hatta bu profile sahip bir adaya CHP seçmeninin bir kısmının oy vermeyeceğini belirttiği ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, ‘Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun canını sıkan öneri' başlıklı yazının devamında şunları kaydetti:

“Davutoğlu, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusunda bir isim zikretmiyor. Ama bir cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koyuyor. Bunu yaparken de Kılıçdaroğlu'nu incitmemeye çalışıyor. O nedenle kelimeleri özenle seçiyor ama Kılıçdaroğlu geriliyor.

Biraz sonra detaylarını vereceğim ama Davutoğlu ustaca, Kılıçdaroğlu'na ‘Cumhurbaşkanı adayı olma' mesajını veriyor. Haliyle Kemal Bey de rahatsız oluyor.

Çünkü Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına odaklanmış durumda. Hiç bu kadar motive olduğunu sanmıyordum. Ama kendisine en büyük hedef olarak cumhurbaşkanı adaylığını belirlemiş durumda.”