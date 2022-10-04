Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na destek: Önemli ve tarihi bir çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvence altına alma ile ilgili ifadeleri ülke gündeminde yer edindi. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, katıldığı TV programında Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirtti. İşte detaylar…

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden paylaştığı videoda, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız." açıklamasını yapmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Küçükkaya, Davutoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile alakalı açıklamasını sordu.

Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na yaptığı tweet paylaşımından sonra programda da sözlü olarak desteklediğini belirtti.

Farklı inanç ve görüşlerdeki insanların haklarını farklı grupların savunması halinde sorunların ortadan kalkacağını söyleyen Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının önemli olduğunu savundu.

"Sekülerlerin haklarını dindarlar savunursa barış iklimine gireriz"

Davutoğlu, "Kürtlerin haklarını Türkler savunursa, Türklerin kaygılarını Kürtler gidermeye çalışırsa, Alevilerin haklarını Sünniler savunursa, Sünnilerin İslam inancı içindeki öne çıkan kaygılarını Aleviler gözetirse ve temel dini hak ve özgürlükleri sekülerler/laikler savunur, özgürlükçü laiklik anlayışını dindarlar savunursa Türkiye bir barış hattına girer. Aksi takdirde herkes kendi mahallesine çekilirse bunu aşamayız. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bu bakımdan önemli ve tarihi bir çağrı." ifadelerini kullandı. .