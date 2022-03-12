Davutoğlu'ndan 'ittifak' çıkışı: Yeniden yapılanmalı

6 partinin imzaladığı mutabakatı değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Bu bir seçim ittifakı değil. Benim şahsi kanaatim ittifakın yeniden yapılanmasının doğru olacağı' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Davutoğlu, 6 partinin imzaladığı mutabakatın bir seçim ittifakı olmadığını belirterek, "Benim şahsi kanaatim; mümkün olan en kısa sürede ilkeleri açık bir şekilde ortaya konmuş, gelecek planlaması itibarıyla da ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının, ittifakın yeniden yapılanmasının doğru olacağı" dedi.

'HALKIMIZ YORULDU'

İz Gazete'den Gizem Taban'ın haberine göre ülke gündemini değerlendiren Davutoğlu, “Ekonomi biliminden uzak, kurumsal akıldan kopmuş bir iktidar Türkiye'nin felaketin eşiğine getiriyor. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşıyor. Kutuplaşmaları aşmak üzere 6 lider bir masada bir araya geldik. Bunu toplumumuz tarafından büyük bir kabul gördüğünü görmekten mutlu olduk. Halkımız yoruldu. Bu yorgunluğun aşılmasının yolu da karşılıklı olarak siyasi nezaket geliştirmek. Herkesin kendi parti tabanı var ama tüm bunlardan önemlisi milletin ortak geleceğini demokrasiyi yeniden inşa ederek, özgürlükleri yeniden hakim kılarak yeni Türkiye'yi inşa etmek” diye konuştu.

‘İTTİFAK YENİDEN YAPILANMALI'

Gelecek Partisi'nin, Millet İttifakı'na dahil olup olmayacağı noktasındaki soruyu yanıtlayan Davutoğlu, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda elde edilen mutabakat çok önemli. Çünkü mesele kişi meselesi değil, sistem meselesi. Sistem sağlam bir zemine oturmadıkça, iyi kurgulanmamışsa siyasi şartların kişileri nasıl etkileyebileceğini kötü örnekleriyle gördük. Bu bakımdan elde edilen mutabakat çok önemli. Mutabakat açıklamasında da ortaya konduğu gibi bu bir iş birliği, birliktelik. Ancak ittifak bir seçim ile ete kemiğe bürünür. Bu bir seçim ittifakı değil. Benim şahsi kanaatim; mümkün olan en kısa sürede ilkeleri açık bir şekilde ortaya konmuş, gelecek planlaması itibarıyla da ana bir perspektifin verildiği bir ittifak yapılanmasının, ittifakın yeniden yapılanmasının doğru olacağı. Ama bu konular istişareye açık konular. Bütün liderler bu konuda kanaatlerini dile getirecek ve partilerimizin Türkiye'nin ortak vizyonu çerçevesinde daha geniş tabanlı bir iş birliği yapmasının imkanlarını araştıracağız. Önemli olan iyi niyet, önemli olan şahsi hesaplarımızın ülke vizyonunun önüne geçmemesi. Bizleri o masada memnun neden liderler arasında bu konuda karşılıklı güvene dayalı bir psikolojinin oluşmuş olması.” diye konuştu.

'ÖNCELİKLİ KONUMUZ İSİM TESPİTİ DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Beş lider de isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum” yönündeki açıklaması hakkında görüşlerinin sorulması üzerine Davutoğlu, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu hiç konuşmadık. Liderler arasında bu konunun, günü geldiğinde konuşulması gereken bir husus olduğu konusunda kanaat birliği var. Tabii ki gazeteciler soru sorduğunda görüşler beyan ediliyor. Nihayetinde Cumhurbaşkanı adayı konusu da o masada istişare edilecek. Cumhurbaşkanlığı makamının getirdiği niteliklerin öne çıkması, o niteliklerin gerektirdiği şartlar oluşturulduktan sonra kişiler konuşulabilir. Şu anda öncelikli konumuz isim tespiti değil.” .