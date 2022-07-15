Davutoğlu'ndan iflas uyarısı: Şu cahil inadınızdan vazgeçin

Davutoğlu, Türkiye'nin Kredi Risk Primi’nin 900'e yükselmesinin ardından 'iflas' uyarısı yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Kredi Risk Primi'nin (CDS) 900'e ulaşmasıyla ilgili iktidarı uyardı.

Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ben ve kurmaylarım aylardır 2. bir kur dalgası ve iflas ihtimalini dillendiriyoruz! Her fırsatta bu liyakatsizlere; “ülkeyi petrol, doğalgaz, ilaç alamayacak duruma getireceksiniz" diye haykırıyoruz! Artık gerçek bir kırılma noktasındayız. Derhal şu cahil inadınızdan vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

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