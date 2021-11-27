Davutoğlu'ndan harç zammına tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranlarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Davutoğlu, "Buna harç değil haraç denir" derken, 19,95 enflasyona işaret etti ve "Harçlara niye yüzde 36.20 zam yaptınız?" diye sordu.

Erken seçim çağrısında bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Buna harç değil HARAÇ denir! Madem enflasyon %19.95 harçlara niye %36.20 zam yaptınız? Memura, emekliye yaptığınız zam, asgari ücret ortada! Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorsunuz! ErkenDeğil HemenSeçim"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.