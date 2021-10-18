Davutoğlu'ndan Erdoğan'la görüşme şartı
İttifak kararları için erken olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, 'özgürlükçü bir modele' razı olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi.
2021-10-18 13:58:02
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.
Davutoğlu, ittifak tartışmaları için erken olduğunun altını çizdi. “Yeniden çözüm süreci olmalı mı?” sorusuna “Evet” yanıtı veren Davutoğlu, sürecin farklı tanımlanması gerektiğini belirtti. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak ise, "Dokunulmazlıkların kaldırılmasının önünü açarak doğru yaptım, aksi kaçmak olurdu" yorumunu yaptı.
Davutoğlu sorulara şu yanıtları verdi:
- Kürt meselesinin çözümü ile ilgili özgürlükçü bir söyleminiz var. Serok Ahmet hitabını sahipleniyorsunuz, ana dilde eğitimden bahsediyorsunuz… Ama HDP'ye dair ezber bozan bir çıkış yapmıyorsunuz. Yapmayı düşünüyor müsünüz? Çözüm sürecinde Erdoğan nasıl risk alıp kendi tabanını ikna ederek yol aldıysa siz de HDP'ye yönelik muhalefetin tutuk tavrının dışına çıkmayı göze alır mısınız?
“Ben diyalog ve ülke meselelerini konuşma anlamında hiçbir sınır tanımam. HDP de bundan muaf değil. HDP ile de görüşürüm. Nitekim kapatma davası açıldığı gün Mithat Sancar'la görüşmem vardı. Bazı arkadaşlar “O randevuyu ertelesek mi” dediler. “Yok” dedim. Bugün konuşmak lazım. Siyasi partilerin birbirleriyle konuşması sorunların çözümünde bir yöntemdir. Hiçbir partiye kapımız kapalı değil. Diyalog, ülke meseleleri anlamında tüm siyasi partiler gibi HDP ile de konuştuk, görüştük. Görüşmeye de devam ederiz. Geçmişte onlarla siyasi mücadele yapmış olmamız, bugün çok farklı düşünüyor olmamız konuşmamıza engel değil.”
İTTİFAK İÇİN ERKEN
Gelelim ittiifak meselesine. Diğer partilerle ilgili de aynı şeyi söylüyorum. Şu anda ittifak konusunda herhangi bir angajman bizim için erken, bunlar seçim ortamında konuşulmalı. Millet İttifakı'nın kendi iç ilişkileri bağlamında da onların karar vereceği konu ama ben o güne kadar siyasi tablonun çok değişeceğine inanıyorum.”
HERKESLE GÖRÜŞÜRÜM
- Ama İyi Parti gibi “HDP kırmızı çizgimizdir” demiyorsunuz değil mi?
“Hayır görüşüyoruz. Türkiye'de meşru sınırlar içinde siyaset yapan herkesle görüşürüz. Tabii herkesin teröre, şiddete tutum alması bekleriz ama Türkiye'de siyasi partiler arasındaki diyaloğun her zaman sürmesi gerektiğine hep inandım, en zor şartlarda dahi. Şu an bana en ağır ithamlarda bulunanlar olmak üzere herkesle görüşürüm.”
'İKTİDAR FİKİR DEĞİŞTİRİRSE 'KONUŞALIM' DERİZ'
- Daha önümüzde 1,5 sene var. Bu kadar gergin bir ortamda seçime gitmek yerine muhalefet seçim öncesi iktidarı sistem değişikliğine ikna etmeye yoğunlaşsa daha akılcı olmaz mı?
“Zaten ikna olurlarsa sistem tabii ki değişir. Biz tabii ki bunu kabul ederiz. Biliyorsunuz ben onları ikna etmek için bir yıl önce randevu istedim ama bakın bir yıl kaybettik. Daha çok kaybetmemek için gelsinler sistem değişikliğini birlikte yapalım.”
“Bugünkü toplantının amacı budur (Van'daki Kürt meselesi çalıştayını kast ediyor-na) Daha önce de demokratik açılım deniyordu, Kürt açılımı deniyordu. Böyle bir sorun varsa toplumun bütün kesimlerinin mutmain olduğu aidiyet bilincini artıran bir ortamın oluşması için bu sorunların yeniden masaya yatırılması lazım ama geçmiş tecrübelerden istifade ederek. Çözüm süreci eğer o dönem birilerinin algıladığı gibi kamu düzeninin zafiyetine yol açan bir süreçse tabii öyle bir şey olmamalı. O yüzden çözüm süreci kavramını kullanmıyorum ben şimdi çünkü o öyle veya böyle kriminalize edildi ve bunda da örgütün de süreci istismar ederek kamu düzenini bozma çabasının büyük rolü var. Ben ona karşı çok mücadele ettim.”
YENİ AÇILIM ÖNERİSİ
-Sizce çözüm süreci yerine ne demek lazım?
“Yeni bir anlayış, yeni bir perspektif, yeni bir zihniyet ile yapmak lazım. Cumhuriyetin 100. Yılı ile bağlantılı bir ifadelendirme de olabilir. Mesela ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Demokratik Geleceğimizin İnşası'. Sadece Kürt değil, Alevi meselesinin, laiklik meselesinin çözüleceği bir iklim oluşturmak lazım.”
- Sizce iktidar değişirse böyle bir iklim oluşur mu? Yeni bir çözüm sürecine- ismi ne olursa olsun- CHP'yi, İyi Parti'yi ikna edebilir misiniz? Ben hiç sanmıyorum açıkçası…
Eminim İyi Parti'de de tüm bu konular tartışılacaktır onlar adına bir şey söylemeyeyim ama emin olduğum bir şey var. Hepimiz sınırlarımızı öğrendik. Her siyasi ideoloji. Türkiye'de Türk milliyetçiliği yapanlar ülkenin birlik ve bütünlüğünün sadece güvenlikçi politikalarla sağlanamayacağını tecrübelerle gördüler. Öbür tarafta Kürt milliyetçiliği çizgisinde şiddet ve terörle operasyon yaparak sonuç almanın imkansızlığını gördü bir kesim. Tabii bütün Türkler ve bütün Kürtlerden bahsetmiyorum.
MUHATAP KİM OLACAK?
- Bu süreçte muhatap kim olmalı? Barış için yeniden PKK'yı muhatap alır mısınız?
“Geçmiş deneyimlerden aldığımız ders şu: Bir örgütü muhatap alarak yürüteceğiniz çabalarda ciddi bir Kürt nüfus bunun dışında gibi algılanıyor. Türkiye'de Kürt sorununun çözümünde muhatap tüm vatandaşlarımızdır. Türklerin kaygılarını gideren, Kürtlerin taleplerini yerine getiren bir çözüm olmalı. Bunun için sivil toplum kuruluşları, kanat önderleri ve halkla görüşerek yol almak gerek. Bu toplantıyı bunun için yapıyoruz. Meşru aktörlerle görüşerek bunu yapmak lazım.”
DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK Mİ?
- Gönül kazanmaktan bahsetmişken… Kürt vatandaşların önemli bir kısmı bugün HDP seçmeni. O kitlenin bir kısmında 7 Haziran - 1 Kasım 2015 sürecine dair size yönelik kırgınlık hala var. Bir iyi niyet göstergesi olarak Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaptığı gibi Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmeyi düşünür müsünüz?
“Ben bu konuda ilkesel tutumumu sergiledim. Ayhan Bilgen tutuklandığında eşini de aradım ilkesel tavrımı da koydum, Ayhan Bilgen çıkınca da kendisiyle görüştüm. Selahattin Demirtaş'ın eşine yönelik saldırılar olduğunda da arayıp kadın onuru adına yanınızdayım dedim. Bu anlamda bir çekincem yok ama Türkiye'de siyasi süreçlerin de salt bu tip çıkışlar üzerinden yürümesini de doğru bulmuyorum.”
“Hayır dokunulmazlıkların kaldırılması o gün bütün partilerin talebiydi. Biz o zaman madem talep ediyorsunuz kaldıralım dedik. Aksini yapsak kaçtığımız düşünülürdü. Doğru olması gereken neyse onu yaptım. Ama Selahattin Demirtaş benim dönemde tutuklanmadı. Benden çok sonra tutuklandı.”
- Ama sonrasında sizi bundan sorumlu tutan ağır açıklamalarda bulundu Demirtaş...
“Bulunur, siyasiler birbirleri hakkında ağır ithamlarda bulunabilirler. Ama herkes bilir ki ben terörle mücadelede demokratik devlet kuralları çerçevesinde davranmaya önem verdim. Çözüm sürecine destek verirken Türkiye'de silahlı grupların silahsızlandırılması, bir daha şehit cenazesi gelmemesi, bu bölgenin genç çocuklarının dağlarda heba olmaması için o dönem doğru yaptığıma inanıyorum. Çözüm sürecini başarıya ulaştırmak için yaptığım çalışmaların da doğru olduğuna inanıyorum. Çözüm sürecini istismar ederek, işadamlarını haraca bağlayıp yollara bariyerler kurarak kamu düzeninin yok sayıldığı o dönemde de doğrudan iki polisimizin şehit edilmesi dahil olmak üzere yaşananlardan sonra terörle mücadeleyi başlatarak doğru yaptım.”
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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