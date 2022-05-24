Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ‘faizcilik’ suçlaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Sabah dolar 16 liranın altındaydı. Bahçeli, bir konuştu dolar 16 lirayı geçti. Euro 17 lirayı geçti. Bunlar nöbetleşe ülkeyi krize götürüyorlar. Bir gün Bahçeli konuşuyor bir kriz, ertesi gün Erdoğan konuşuyor bir başka kriz çıkıyor. Allah aşkına nedir milletin bunlardan çektiği' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kars'ın Kağızman ilçesinde partisinin 1. Olağan İlçe Kongresine konuştu. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

“Bu ülkede iktidar olanlar halktan kopuk yaşıyor”

Hayvan besicilerinin hayvanlara harcadıkları yem fiyatlarını karşılayamadıklarından yakındığını söyleyen Davutoğlu, “ Bu topraklar bereketsiz değil. Ancak ne yazık ki bu ülkede iktidar olanlar halktan kopuk yaşıyor. Kağızman'daki esnaflarımız siftah yapmadan kapatıyorum dedi. Peki neden? Sebebini söyleyeyim bir cehalet, ikincisi de yolsuzluk.

Bugün Türkiye'de Kars'a baktığınızda Bangladeş ile aynı hayat standardında. Halk patates bile alamıyor. Ne yiyecek bu halk? Çiftçi üretici zarar ediyor tüketici de hayatından memnun değil.”

“Sabah Bahçeli konuştu dolar 16 lirayı aştı”

Sözcü'de yer alan habere göre, Davutoğlu, artan fiyatların tüketicinin adlığı maaşa yetmediğini belirterek, “Herkes mutsuz. Size gelip bir takım sözler verecekler, gelip propaganda yapacaklar, ‘bütün dünyada böyle diyecekler' sakın inanmayın. Sabah dolar 16 liranın altındaydı. Bahçeli, bir konuştu dolar 16 lirayı geçti. Euro 17 lirayı geçti. Bunlar nöbetleşe ülkeyi krize götürüyorlar. Bir gün Bahçeli konuşuyor bir kriz, ertesi gün Erdoğan konuşuyor bir başka kriz çıkıyor. Allah aşkına nedir milletin bunlardan çektiği. Bahçeli elinden gelse Türkiye'de bütün kurumları kapatacak” dedi.

“Dünyada en faizci Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır”

Dolar kurunun 16 lirayı aşmasıyla kur korumalı mevduat hesapları için ödenecek paranın 100 milyar liraya yaklaştığını anlatan Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 lirayı aşan dolar kurundan, kur korumalı mevduattan bu tuzu kurulara, faiz rantiyecilerine aktarılan para 100 milyar liraya yaklaşıyor.

Hayvanının besleyemeyen çiftçiler hayvanlarını mezbaya gönderirken hazinedeki paralar faizcilere gidiyor. Bu halkı 3-5 faizciye kurban ediyorlar.

Vatan- millet edebiyatı ile milyonlarca halkı fakirleştirip, 3-5 kişiyi zengin yapıyorlar. Bu faiz, rant düzenini yıkacağız.

Size söz veriyorum, bizim iktidarımızda bu milletin dar kaynakları ile toplanan hazinedeki kaynakları 3-5 müteahhitte aktaranlardan hem hesap soracağız hem de o kaynakların aktarılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.

Yazıktır, günahtır. Kim ne hakla sizlerden toplanan verdilerden oluşan hazineden 100 milyar lirayı faiz baronlarına nasıl aktarır. Sonrada gelip Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak faiz yasağından bahsediyor Cumhurbaşkanı.

Açık bir şekilde söylüyorum şu anda dünyanın en faizci yönetimi bugün ki iktidardır. Dünyada bizden fazla faiz ödeyen ülke yok. Dünyada en faizci Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır." .