Davutoğlu'ndan Erdoğan'a eleştiri: Hayatın her alanında çok hatalar yapıyorsunuz

Gelecek Parti lideri Davutoğlu, 'Çok hatalar yapıyorsunuz. Eğitimde, yargıda, dış politikada, ekonomide, teknolojide, hemen hemen hayatın her alanında hatalar yapıyorsunuz ve halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz' dedi.

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a yurt dışına çalışmaya giden Türk hekimlerine yönelik 'Gidiyorlarsa gitsinler' sözleri nedeniyle yüklenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu şekilde hitap size, makamınıza yakıştı mı? Kimi nereye gönderiyorsunuz? Ben artık teşhisi koydum. Siz niteliğe düşmansınız. Siz nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Hekimlere de seslenen Davutoğlu, “Siz kalacaksınız, size saygısızlık yapanlar, sizin kıymetinizi, hikmetinizi anlamayanlar iktidardan gidecekler” dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasında önce çıkanlar şu şekilde:

"Sayın Erdoğan, hekimleri hedef alan konuşmanızı dinledikten sonra bu kez size doğrudan hitap etmeye karar verdim. Çok hatalar yapıyorsunuz. Eğitimde, yargıda, dış politikada, ekonomide, teknolojide, hemen hemen hayatın her alanında hatalar yapıyorsunuz ve halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz. Ama en temel hatanızı söyleyeyim, bir basit soruyla, Sayın Erdoğan, siz niteliğe niye düşmansınız? Niye nitelikli, iyi eğitilmiş insanları biçmek için fırsat kolluyorsunuz? Niye insan onurunu ayaklar altına alacak bir tavır sergiliyorsunuz?" .