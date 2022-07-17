Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Başbakan tüneldeyken İstanbul'u ayağa kaldıran Selim Temurci’ydi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz açıklamalarına AK Parti'den ihraç edilen Gelecek Partili isimler üzerinden seslendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programındaki açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan o konuşmasında, ''Şimdi 6'lı masaları var değil mi bunların? Bu 6'lı masada şehitlerimizin esamisi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar.'' sözleriyle muhalefeti hedef almıştı.

'15 TEMMUZ'DA SINAVDAN GEÇENLER BUGÜN GELECEK PARTİSİ'NİN İÇİNDEDİR'

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Sayın Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz için yaptığınız konuşmada ayrıştırıcı, bölücü bir dil kullandınız. Kutuplaştırıcı bir dil kullandınız. Şimdi size bu konuda bir hasbihalde bulunmak istiyorum. Aslında sizin üzerinizde 15 Temmuz'u gücüyle, yüreğiyle desteklemiş olan geniş toplum kesimlerine de hasbihalde bulunmak istiyorum.

Gelin beraber soralım. Diyorsunuz ki; 6'lı masayı kastederek şehitlerin ismi esamesi yok ve PKK'lı. Her parti kendi muhasebesini yapar ve size mutlaka cevap verecektir. Ama 15 Temmuz'un gerçek sahiplerinin barındığı, Gelecek Partisi'nin Genel başkanı olarak sizi muhasebeye çağırmak benim için asli bir görevdir. 15 Temmuz'da sınavdan geçenler bugün Gelecek Partisi'nin içindedir.

'DÖNEMİN BAŞBAKANI BİR TÜNELDEYKEN BİZ İSTANBUL'U AYAĞA KALDIRDIK'

Siz o günden bu güne hiç Nihal Olçok'u hiç aradınız mı, bir emanet olarak görüp hiç 'haliniz nedir' diye sordunuz mu? Siz İstanbul Havalimanı'na indiğinizde sizi karşılayan Selim Temurci. Daha sizden hiç bir mesaj çıkmamışken ve dönemin başbakanı bir tüneldeyken İstanbul'u ayağa kaldıran Selim Temurci.

Yine bir kahraman Selçuk Özdağ, herkes köşesinde otururken o sahipsiz kalan Çankaya Köşkü'ne belindeki silahıyla birlikte gitti. Hatta daha sonra 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun başkan yardımcılığını yaptı. Onu da benimle birlikte ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk ettiniz...'' .