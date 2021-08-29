Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Türkiye şahlanıyor, ekonomi şahlanıyor” sözlerine tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, her yerde vatandaş dert yanıyor. Vatandaş evine onuruyla ekmek götürebilecek bir imkan bulamıyor, sayın Cumhurbaşkanı ‘şahlanıyoruz' diyor. Neresi şahlanıyor biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki üç-beş müteahhit şahlanıyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Arnavutköy 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, “Türkiye şahlanıyor, ekonomi şahlanıyor” sözlerine tepki gösteren Davutoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin şahlanışa geçtiğini söylüyor. Hakkarililerle konuştum, birkaç sene önce 3 milyon civarında olan küçükbaş sayısı 600 bine düşmüş. Çiftçiler feryat ediyor, ‘Meralarımız kalmadı' diye. Toros Dağlarında bu sefer Yörüklerle buluştum; yangınlar dolayısıyla gözleri gökyüzündeydi, yangın söndürme uçakları gelecek mi diye. Günlerce yangın söndürme uçaklarını beklediler.

“TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE VATANDAŞ DERT YANIYOR”

Şimdi ‘şahlanan Türkiye'ye bakın ki, Trabzon'da bir emekli vatandaş, ‘Bin 500 TL ile nasıl geçineceğim?' diye dert yanıyordu. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, her yerde vatandaş dert yanıyor. Vatandaş evine onuruyla ekmek götürebilecek bir imkan bulamıyor, sayın Cumhurbaşkanı ‘şahlanıyoruz' diyor. Neresi şahlanıyor biliyor musunuz?

Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki üç-beş müteahhit şahlanıyor ama emekliler cefa çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve etrafındakilerin yedi sülaleleri, akrabaları zengin oluyor, şahlanıyor ama çiftçilerimiz mazot, gübre, kredi borçları altında eziliyorlar. Cumhurbaşkanı'nın özel himayesine sahip bazı aileler yükseliyor, bir aileden büyükelçiler, 3-4 maaş alanlar çıkıyor ama sel altında kalan Kastamonulular, Bartınlılar inliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.