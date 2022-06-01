Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı çıkışı: Kimse rüya görmesin!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Seçimlere az bir zaman kala Cumhurbaşkanı adayına yönelik tartışmalar devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 23. İl Başkanları toplantısında dikkat çeken bir konuşma yaptı. Davutoğlu, "Yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur, ya dışarıdan birisi olur. Ama ister içeriden, ister dışarıdan olsun, ilkeler konusunda onun taahhüdünü isteriz, yetmez, 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde garantör olur" dedi.

"Kimse rüya görmesin! Biz o masadayken, sadece bir aday belirlenmeyecek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz ve bu konuda hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz." diyen Davutoğlu, "Ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"HEP MİLLETİMİZE HEM DE LİDERLERİN BİRBİRİNE TAAHHÜTÜDÜR"

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Elimde şu döküman var, 10 maddeden oluşan döküman. Tüm genel başkanların imzası var. Neden böyle bir şeye ihtiyaç hissettik? 3 sebeple arkadaşlar. Bu halkımıza bir taahhüttür. Artık benim ağzımdan, diğer genel başkanların ağzından çıkan sözler değil, bu taahhüt bizi bağlar. Bu, altılı sürecin anayasasıdır. Ve biz bu anayasa ile kendimizi bağladık. Bunlar hem milletimize, hem de liderlerin birbirine taahhütüdür.

"MESELENİN ÖZÜNÜ ANLAMAMIŞ OLMAKTIR"

Halen televizyonlara baktığımda temel soru, Cumhurbaşkanı kim olacak sorusu. Şunu zikredeyim açık yüreklilikle, tek adam yönetiminden şikayet ettikten sonra, “bu tek adam gidecek, başka bir tek adam gelecek” mantığıyla sadece Cumhurbaşkanı'nın ismini konuşuyor olmaları büyük bir zaaftır. Meselenin özünü anlamamış olmaktır. Biz böyle bakmıyoruz. Biz problemin zihniyetten geldiğini ve zihniyetin dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurtarıcı gibi gelen tek kişilerin nasıl bozuldukları, yozlaştıklarının tarihidir Cumhuriyet tarihi, demokrasi tarihi. Biz sistem kuracağız.

"BİR KİŞİYE YETKİ VERİLMEYECEK!"

Bozulmanın, çürümenin, güç yozlaşmasının ne olduğunu gördük! İlkelerimizden taviz vermeyecek biri üzerinde uzlaşırsak, bu Cumhurbaşkanı'nın nasıl denetleneceği, parlamenter sisteme geçişe kadar 6 siyasi partinin nasıl etkin olacağının mekanizmasını kurarız, ondan sonra isim tespit ederiz. O mekanizma kurulmadan kimseye yetki verilmesine asla taraftar olmaz, buna izin de vermeyiz. Bir kişiye yetki yok!

"KİMSE RÜYA GÖRMESİN"

Yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur, ya dışarıdan birisi olur. Ama ister içeriden, ister dışarıdan olsun, ilkeler konusunda onun taahhüdünü isteriz, yetmez, 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde garantör olur. Pasif izleyici olmaz. Soru kimin aday olacağı değil, nasıl bir zihniyetle ülkeyi yöneteceğimiz. Aday ilan ettiğimiz anda aday kendi başına kampanya yürütecek, seçildikten sonra da kendi başına hükümet icra edecekse bu altılı masanın ne kıymeti harbiyesi var? O zaman biz hepimiz bir kişiye altın tepside Cumhurbaşkanlığı sunmak için bu çabayı sarf ediyoruz öyle mi? Kimse rüya görmesin! Biz o masadayken, sadece bir aday belirlenmeyecek, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kaderi belirlenecekse o kaderde söz sahibi oluruz ve bu konuda hiçbir kısıtlamayı kabul etmeyiz. Ortak aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecektir bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. .