Davutoğlu’ndan Binali Yıldırım’a gönderme: İtiraz etmeseydim bende milyarlarıma milyar katardım
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Diyarbakir’da bir vatandaşın 'görevdeyken niye itiraz etmedin' eleştirisi üzerine 'İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım.' dedi.
2022-04-15 09:12:47
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir vatandaşın kendisine başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği politikalara ‘görevdeyken neden itiraz etmedin' eleştirisine yanıt verdi.
Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” ifadelerini kullandı. .
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