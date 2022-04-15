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TIMETURK / POLİTİKA / Davutoğlu’ndan Binali Yıldırım’a gönderme: İtiraz etmeseydim bende milyarlarıma milyar katardım

Davutoğlu’ndan Binali Yıldırım’a gönderme: İtiraz etmeseydim bende milyarlarıma milyar katardım

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Diyarbakir’da bir vatandaşın 'görevdeyken niye itiraz etmedin' eleştirisi üzerine 'İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım.' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-15 09:12:47
Davutoğlu’ndan Binali Yıldırım’a gönderme: İtiraz etmeseydim bende milyarlarıma milyar katardım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir vatandaşın kendisine başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği politikalara ‘görevdeyken neden itiraz etmedin' eleştirisine yanıt verdi.

Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım” ifadelerini kullandı. .

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