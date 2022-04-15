Davutoğlu’ndan Binali Yıldırım’a gönderme: İtiraz etmeseydim bende milyarlarıma milyar katardım

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Diyarbakir’da bir vatandaşın 'görevdeyken niye itiraz etmedin' eleştirisi üzerine 'İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım.' dedi.