Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye 'altılı masa' cevabı: Bu Halil İbrahim Sofrası, sizinki Kurtlar Sofrası

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Bahçeli'nin 6 liderin buluşmasını eleştirmesine yönelik 'Halil İbrahim Sofrası'dır bu. Onlarınki Kemal Tahir'in dediği gibi Kurtlar Sofrası'dır' dedi.

Antalya'da; partisinin “Gelecek Buluşmaları: Yıllık Değerlendirme” toplantısının açılışında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 6 liderin buluşmasına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

"Sizin masanızın altında İmralı var" diyen Davutoğlu, "Bahçeli, şimdi de geometriye merak salmış, onların masası yuvarlak, bizimki üçgen demiş. Türkmen diyarıdır burası, gelenektir yuvarlak masa. Halil İbrahim Sofrası'dır bu. Onlarınki Kemal Tahir'in dediği gibi Kurtlar Sofrası'dır." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizi ayrıştırmaya çalışanlara karşı Gelecek Partililer olarak karşı duruyoruz. Adalet diyoruz, demokrasi diyoruz insan onuruna yaraşır refah diyoruz ve biz devleti inşa eden siyasi ahlak diyoruz. Bu bilinçle çağrılar yaptık partilere. Toplandık, görüştük. Altılı masa oluştu. Selam verdik, selam aldık sünnet diyerek. Kimse kimseye kabalık yapmadı, kimse kimseye kem söz söylemedi. Bir araya gelemez dediler, bir araya geldik. Ve birileri bundan rahatsız oldu. Bir kesim, iktidar sahipleri, gidecekleri için. İkincisi de iktidarın hatalarını, iktidarın istismar ettiği manevi değerlere yükleyenler. Sokakta bir huzur oldu, güven oldu. İlk defa demokrasi tarihinde çok farklı partilerden gelen kişiler bir araya geldi. Her birimizin kitleleri, görüşleri farklı ama bir araya geldik. Çünkü memleket yangın yerine döndüyse suyla gidilir, ateşle gidilmez.

Biz empati yapmaya karar verdik. Eğer ana damarlar olarak bu ülkede laiklik varsa, o masada oturanlar 28 Şubat laikliğini değil, özgürlükçü laikliği nasıl ortaya koyacağız diye konuştuk. Milliyetçiliği nasıl insan haklarını gözeten şekilde ortaya koyduğumuzu konuştuk. 28 Şubat'a karşı gür sesle haykıranlar bugün yolsuzluğun her türlüsünü bu topluma yaşatıyorsa, önce biz ses çıkaracağız. Kılıçdaroğlu'nun baş örtüsü özgürlüğünden bahsetmesi kıymetlidir.

Önce bizi hafife aldılar, oturma düzeninde anlaşamıyorlar dediler. Ben ne dedim yayında, en köşedeki yerde ben otururum dedim. Önemli olan nerede oturduğu değildir insanın, o insanın oturduğu yere kattığı değerdir. Bahçeli, şimdi de geometriye merak salmış, onların masası yuvarlak, bizimki üçgen demiş. Türkmen diyarıdır burası, gelenektir yuvarlak masa. Halil İbrahim Sofrası'dır bu. Onlarınki Kemal Tahir'in dediği gibi Kurtlar Sofrası'dır. Onlar birbirlerini yiyerek buraya geldiler. Biz, ülkenin her köşesinde de Halil İbrahim Sofrası kurmaya geliyoruz. Alevisi, Sünnisiyle, her görüşten insanla.

Sonra dedi ki, 28 Şubat'a gün vermek zilletin kendini ifşa etmesidir. Sen bununla ilgili konuşacak son kişisin Bahçeli, Başbakan Yardımcısı'ydın. 28 Şubat'ta baş örtüsü yasağını kim meşru kıldı? Bahçeli, Antalyalı milletvekilinin başını açtırıp öyle meclise soktu. Biz 28 Şubat kararlarıyla mücadele ederken siz o grubun içindeyiz. Türk tarihini bildiğini iddia eder onu da bilmez de, kendi tarihine bilmez. En son ne dedi, enkazı kabul etti. Ama Sarok Ahmet demeyi unuttu bakın.

'SİZİN MASANIZIN ALTINDA İMRALI VAR'

Biz bu ülkede bütün kimliklerin temsilcisiyiz. Bizi devamlı 28 Şubat'tan vurmaya çalışıyorlar. Eğer bu konuda söz söyleme hakkı birilerinde varsa, bu en çok bizde vardır. Sayın Erdoğan, 15 Temmuz'dan sonra biz bir arada değil miydik? Size bütün milleti bir araya getirebilirsiniz çağrısında bulunduğumda, siz Bahçeli'nin ülkeyi bölme çağrısını dinlediniz. O masayı siz toplayabilirdiniz. Pandemi oldu, onu vesile edebilirdiniz. Ekonomik kriz oldu, sel oldu, felaket oldu. Liderleri bir araya getirebilirdiniz. En yakınlarınızı ihanetle suçluyorsunuz, yalnızsınız. Size hakikati yüzünüze söyleyecek kimse yok. Kendinizi Kaf Dağı'nda görüyorsunuz. Millete parmak sallamayı bırakın. Siz milletin sahibi, diğerleri de kölesi değil. İnsanların rızklarıyla oynamayın.

Şimdi Erdoğan, altılı masayla ilgili konuşuyor. HDP masanın altındaymış. Bakın, HDP bu ülkenin siyasi partisidir. Terörün karşısındayız ama parti kapatmaya karşıyız. Teröre bulaşan cezasını çeker, parti kapatılmaz, ilkelere sadığız.

İktidarın masasında kim var? Yasakları uygulayan AK Parti, kitlesini tenzih ederim. Onların yüreklerinin dağlandığını biliyorum. Bahçeli, her krizde payı olan. Baş örtü düşmanı Perinçek. Faizciler. Bir de dış mihraklar. Bu dış mihraklarla ilişkilerde hep tavır değiştiriyorlar. Sedat Peker ne oldu? BAE özür mü diledi bizden? Rabia işaretini bıraktı Erdoğan. Uygurlardan bahsetmiyor. İçerideki tavrı dışarıda gösteremiyorsunuz. Sizin masanızın altında kim var? İmralı var. Mektup bekliyorsunuz oradan. Ölmemiş olsa kardeşini tekrar televizyona çıkarırsınız.

Sizin o köşeli masanıza karşı biz de Halil İbrahim Sofrası kurduk! Biz Hz. Mevlana torunları olarak herkese gel deriz. Bu sofra Erdoğan ve Bahçeli de dahil olmak üzere herkese açıktır. İktidar böyle rahatsız oldu. Başkaları da rahatsız oldu. İktidarın yaptıkları yüzünden tüm dini ve milli değerlere karşı çıktılar. Bunlar, baş örtü yasağını isteyenler. Bu can bu tendeyken ve Gelecek Parti kadroları buradayken, 28 Şubat'ın tekrar yaşanmasına izin vermeyiz."

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