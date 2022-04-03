Davutoğlu'ndan ''Atatürk imzalı kalpak'' açılımı!
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun Atatürk imzalı kalpak ile konuşma yapması sosyal medyada gündem oldu.
2022-04-03 08:18:18
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin “Sokak Ekonomisi Sorunları ve Çözüm Yolları" adlı çalıştayına katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu'na partililer tarafından hediye takdim edildi.
Davutoğlu'na, Atatürk imzalı bir kalpak hediye edildi.
ATATÜRK İMZALI KALPAKLA SAHNEDE KALDI
Sahnede Atatürk imzalı kalpağı başına takan Ahmet Davutoğlu, kalpağıyla bir müddet sahnede kalarak konuşma yaptı. .
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