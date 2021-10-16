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TIMETURK / POLİTİKA / Davutoğlu: Mülakat gidecek, liyakat gelecek

Davutoğlu: Mülakat gidecek, liyakat gelecek

Van'ın Gürpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, 'Mülakatla, torpille, iş adamı, dayısı olanın girdiği dönem bitecek, mülakat gidecek, liyakat gelecek' dedi.

15 Saat Önce
2021-10-16 14:40:57
Davutoğlu: Mülakat gidecek, liyakat gelecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Gürpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Davutoğlu, Gürpınar ilçesinde esnafla bir araya geldi.

İlçe merkezinde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, iktidara geldiklerinde en ehil kadroları Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Müsteşarlığına getireceklerini söyledi.

Kamu bankalarında hortumlamayı, 3, 5 müteahhide giden kaynakları durdurup milletin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Davutoğlu, şöyle dedi:

"Hiçbir ötekileşme olmayacak 84 milyonu kardeş ve eşit vatandaş bileceğiz. Hiçbir haksızlığa hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz. Bütün yolsuzluklara, kamu kaynaklarının kötü kullanımına son vereceğiz. Mülakatla, torpille, iş adamı, dayısı olanın girdiği dönem bitecek, mülakat gidecek, liyakat gelecek. Öyle bir ekonomi kadro ile geliyoruz ki kısa bir sürede bütün Türkiye'nin ekonomik verilerini düzelteceğiz ve bilinçli bir ekonomi politikasıyla, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Gelir adaletsizliğine son vereceğiz. Gelir gelmez asgari ücretten vergiyi kaldıracağız ve alt gelir grupları ile üst gelir grupları arasındaki farkı kapatacağız."

Davutoğlu, daha sonra Gevaş ve Edremit ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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