Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın bir parçası olmadıklarını, ancak Türkiye'de dinamik bir siyasi dönem yaşandığını, ititfakların da her an değişebileceğini söyledi.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur ile Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz" dedi.

MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI YÜZÜNDEN VAR

"Cumhur İttifakı'nın da kalıcı olacağı kanaatinde değilim" diyen Davutoğlu, "Şu günlerde bütün siyasi partilerle görüşüyoruz. Ayrıca parlamenter sistem önerimiz olduğunda Sayın Erdoğan'a da, sayın Bahçeli'ye de mektup yazdım, konuşalım bunu diye. Onlardan cevap gelmedi. Biz selam verdik, selam almadılar." ifadelerini kullandı.

Altı parti olarak parlamenter sistem üzerinde anlaştıklarını ve genel başkanlar olarak istişareleri sürdüreceklerini belirten Davutoğlu, "Belki de ittifak yapıları değişecek, ilkelere dayalı yeni ittifaklar ortaya çıkacak. Belki Millet İttifakı'nın yapısı değişecek. Önümüzdeki dönem çok dinamik bir dönem olacak, biz de Gelecek Partisi olarak her gelişmenin içinde olacağız. Biz de ya iktidar olacağız ya da iktidarın mutlak anlamda parçası olacağız." diye konuştu.

Dört sene önce ne Cumhur ne de Millet ittifaklarının olmadığını hatırlatan Davutoğlu, "Ben ilkelere bakarım, o ilkelere uygun olarak herkesle görüşür, herkesle ittifak yapabiliriz" dedi.

ERDOĞAN'IN KARŞISINDA KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANSI VAR MI?

Tayyip Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı olup olmadığına dair soruya ise "Kişiler üzerinde tartışmayı doğru bulmam" cevabını veren Davutoğlu, "Mesele Sayın Erdoğan'ın gitmesi yerine birinin gelmesi değildir. Sayın Erdoğan benim eski arkadaşımdır. Keşke düzeltseydi ülkeyi, keşke partiyi bütün bu yozlaşmanın içine sokmasaydı" dedi.

Davutoğlu kendisinin adaylığına yönelik soruya da "Ben iddiasız yola çıkmam, Gelecek Partisi'nin desteklemediği bir ismin Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilme şansı yok" diye yanıt verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.