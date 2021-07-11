DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fransa'da kritik eşik: ''Önlem almazsak günde 20 bin vaka görebiliriz''
Türkiye’de tedavi edilen Gurbetçi vatandaş Hollanda’ya geri döndü
Süveyş Kanalı’ndan tarihinin en yüksek geliri
Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu!
Cem Garipoğlu'nun ailesinden tepki çeken paylaşım
21 ülkeden Çin'e ''Apple Daily'' kınaması
''İstanbul Havalimanı'nda terminal otelindeki doluluk yüzde 70'lere çıktı''
TMB raporu: Türk müteahhitler 6,5 milyar dolarlık iş üstlendi
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz
ABD Başkonsolosu: IKBY stratejik müttefikimiz
Irak'ta elektrik hatlarına üst üste saldırılar
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'den ''kripto para'' itirafı
Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
EURO 2020 finali öncesi '2. Dünya Savaşı' polemiği
Davutoğlu: Karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya sahibiz

TIMETURK / POLİTİKA / Davutoğlu: Karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya sahibiz

Davutoğlu: Karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya sahibiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, partililerle piknikte bir araya geldi.

3 Saat Önce
2021-07-11 17:16:54
Davutoğlu: Karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya sahibiz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen piknik programına katılan Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'yi büyük ve kuşatıcı bir çınarın altında buluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kendilerinin büyük bir gelecek ailesi olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu anlamda Türkiye'yi dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

Davutoğlu, ülkenin yeni bir bahara ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu karamsarlık bulutlarını dağıtacak yiğit kadroya ihtiyacımız var. İşte o kadrolar, Gelecek Partisinin kadroları altında buluştu. Kocaeli ve Gebze'nin, kendine has özellikleri var. Kocaeli de Gebze de Türkiye'nin aynasıdır. Bütün Türkiye, Kocaeli ve Gebze'de buluşmuş, işte Kocaeli ve Gebze'nin önemi budur." diye konuştu.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anan Davutoğlu, partilerinin, dünyanın herhangi bir yerinde bir daha buna benzer katliamlar yaşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacağını vurguladı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi iktidarını kuracaklarını kaydederek, bu hedef için çalıştıklarını dile getirdi.

Programın sonunda Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH