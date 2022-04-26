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Davutoğlu isim kullanmadan ''Kavala'' kararına tepki gösterdi

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapse isim kullanmadan tepki gösterdi.

34 Dakika Önce
2022-04-26 12:38:24
Davutoğlu isim kullanmadan ''Kavala'' kararına tepki gösterdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ülkedeki tutuklamaların sürelerinin uzatılarak adaletin sağlanmasının geciktirildiğini ve yargı itibarının sarsıldığını vurguladığı bir paylaşımda bulundu.

Davutoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Uzun tutukluluk süreleri ile adaleti örselerseniz, çelişkili kararlarla hukuku hiçe sayarsanız verdiğiniz hükme saygı kalmaz! Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda. Yargının içerde ve dışarda itibarını tesis etmek demokratik siyasetin en temel önceliğidir." .

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