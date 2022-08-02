Davutoğlu Erdoğan'ı canlı yayına davet etti: ''Gözümün içine baka baka söyleyecek''

Davutoğlu, Erdoğan'ı canlı yayına davet etti, 'İhanet neyse gözümün içine baka baka ihanet neyse söyleyecek' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya çağırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Davutoğlu, “İstediği gazetecileri karşıma çıkarsın, kendisi otursun. Kendisine bütün sorular önceden verilsin. Hatta bir ekip de hazırlasın arkasına onu oturtsun, bir de prompter koysun ondan da takip etsin. Ben tek başıma, yalın kılıç, en berrak halimle oraya oturacağım tek başıma. İhanet neyse gözümün içine baka baka ihanet neyse söyleyecek. Onun anladığı anlamda ihanet, körü körüne kendisine sadakat dışında bir şey yaparsanız ihanet. Kusura bakmasın, benim borcum bu millete” ifadesini kullandı.