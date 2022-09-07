Davutoğlu: Erdoğan 2016'da alevi açılımını engelledi

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, 2016 seçimlerinden önce AK Parti seçim beyannamesine 'Alevi açılımı' konusunun da girdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyannameyi 'önüme gelirse imzalamam' diyerek engellediğini iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Halk TV canlı yayınında Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlayarak gündemi değerlendirdi.

Davutoğlu, konuşmasının bir bölümünde EYT sorununun, muhalefetin baskısıyla iktidarın gündemine getirildiğini öne sürerek, "Bu pirim muhalefete aittir artık" yorumunu yaptı. Alevi açılımı konusunda da son dönemde cemevleri ziyaretinin gerçekleştiğine vurgu yapan Davutoğlu, alevi konusunun 1 Kasım 2016 seçimlerinde, seçim beyannamesine eklediğini ancak Erdoğan tarafından engellendiğini açıkladı. Davutoğlu, Erdoğan'ın 'Beyanname önüme gelirse imzalamam' dediğini aktardı.

Konu ile ilgili Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Alevi toplumumuzla ilgili yapılan açıklamalar, birtakım düzenlemeler. Peki yıllardır neden yapmadınız? Neden 2016'da her şey hazırken ve ben bunu hükümet programına, seçim beyannamesine koymuşken, Sayın Erdoğan bunu neden engelledi?

Alevi açılımını Sayın Erdoğan engelledi, çok açık, herkes bilir bunu. 1 Kasım seçimlerinde beyannamemizde vardı. Bütün Alevi derneklerini toplayarak 'Ne istiyorsunuz' diyerek, istişare ederek oraya koyduk bunları.

Sonra da ilk 3 ayda vaatleri yerine getirdikten sonra reformlar için paketin içindeydi. 2016'nın yazında bu konuyu bitirecektik. Beyannameye koyduk, cumhurbaşkanından geçmesi lazım, yasal düzenleme. Nihayetinde cumhurbaşkanı imzasıyla geçecek bunların hepsi, 'gelirse onaylamam' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Sayın Hayrettin Karaman hocanın da açık desteği vardı. Net olarak onların da desteğini alarak gittim, ortak toplantılar da yapıldı. Sünni kanaat önderlerinden herhangi bir engelleme de gelmedi." .