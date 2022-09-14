Davutoğlu da Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde! “Danışıklı dövüş”

Ege’deki Tük-Yunan gerginliği için “Miçotakis ile Erdoğan’ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek niteliğinde bir açıklama Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’ndan geldi: Gelecek sene Yunanistan'da da Türkiye'de de seçim var. Yunanistan'da da Türkiye'de de seçimin erkene alınması ihtimali var. Neredeyse danışıklı dövüş gibi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerginliğin tavan yaptığı Ege'de Yunan tacizleri için inceki gün yaptığı açıklamada “Savaş kartı kullanılıyor” yorumunu yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan “Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz” mesajını paylaştı.

Neredeyse danışıklı dövüş gibi!

Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde bir açıklama Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, Independent Türkçe yayınında yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan gerginliği için “Gelecek sene Yunanistan'da da Türkiye'de de seçim var. Yunanistan'da da Türkiye'de de seçimin erkene alınması ihtimali var. Neredeyse danışıklı dövüş gibi” dedi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu çatışmanın gerçek bir stratejik çatışmadan doğduğu kanaatinde değilim açık söyleyeyim. Türkiye-Yunanistan ilişkileri hep gerilimli oldu. Türkiye, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine sıkıştırılan bir ülke olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir deniz devletidir, kara devleti olduğu kadar… Türkiye caydırıcılığını ancak ve ancak söylediği sözü yerine getirerek gerçekleştirebilir. Gelecek sene Yunanistan'da da Türkiye'de de seçim var. Yunanistan'da da Türkiye'de de seçimin erkene alınması ihtimali var. Neredeyse danışıklı dövüş gibi. Karşılıklı tehditlerle Miçotakis de oradan Türkçe 'dayılık yapma' gibi bir ifade kullanıyor. Amerikan Başkanı'nın 'aptallık etme' mektubu gibi 'dayılık yapma' diye Türkçe ifadeler ile kendi halkına oynuyor."