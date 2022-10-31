Davutoğlu: Che Guavera, yiğit bir devrimcidir
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Ethem Sancak’ın Erdoğan’ı Che Guavera’ya benzetmesine “Che Guavera, yiğit bir devrimci ezilenlerin sömürülenlerin sembolü olarak saygıyla selamlıyorum” sözleriyle yanıt verdi.
2022-10-31 11:05:24
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.
Ethem Sancak'ın Erdoğan'a yönelik “Sizinle Che Guavera arasındaki fark o namaz kılmıyordu, siz kılıyorsunuz.” Sözleri gündem olmuştu. Gelecek Partisi liderinin bu sözlere tepki gösterirken kullandığı ifade ise dikkat çekti.
Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:
“Che Guavera, yiğit bir devrimci ezilenlerin sömürülenlerin sembolü olarak saygıyla selamlıyorum. 20 yıl önceki Erdoğan'ı Che Guavera ile benzetebilirsiniz. Keçi Ören halkını selamlayarak geçerdi. O zaman hepimizde devrimci bir ruh vardı. Benim aldığım tek maaş vardı. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın akrabalarına kaynak aktaracağına ihtimal vermezdim.” .
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