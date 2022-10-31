Davutoğlu: Che Guavera, yiğit bir devrimcidir

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Ethem Sancak’ın Erdoğan’ı Che Guavera’ya benzetmesine “Che Guavera, yiğit bir devrimci ezilenlerin sömürülenlerin sembolü olarak saygıyla selamlıyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

Ethem Sancak'ın Erdoğan'a yönelik “Sizinle Che Guavera arasındaki fark o namaz kılmıyordu, siz kılıyorsunuz.” Sözleri gündem olmuştu. Gelecek Partisi liderinin bu sözlere tepki gösterirken kullandığı ifade ise dikkat çekti.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

“Che Guavera, yiğit bir devrimci ezilenlerin sömürülenlerin sembolü olarak saygıyla selamlıyorum. 20 yıl önceki Erdoğan'ı Che Guavera ile benzetebilirsiniz. Keçi Ören halkını selamlayarak geçerdi. O zaman hepimizde devrimci bir ruh vardı. Benim aldığım tek maaş vardı. Bir gün Tayyip Erdoğan'ın akrabalarına kaynak aktaracağına ihtimal vermezdim.” .