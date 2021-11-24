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TIMETURK / POLİTİKA / Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür

Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, artan döviz kuruna tepki göstermek için sokağa çıkanlara seslenerek, 'Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür' dedi.

4 Saat Önce
2021-11-24 07:28:10
Davutoğlu: Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür

Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir'de vatandaşlar, döviz kurunun gün boyu artış göstermesini sokağa çıkarak protesto etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, protestolara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu iş sokakta değil, sandıkta çözülür! Sizi sokağa çağıranlara kulak asmayın, tuzağa düşmeyin! Seçimle gelen, seçimle gidecektir. Gelin yanımızda yer alın. Sandıkta bu beceriksiz iktidarı hep birlikte gönderelim. Geleceğe Güvenle yürüyelim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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