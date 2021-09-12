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Davutoğlu: Biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi

Diyarbakır Suriçi'nde gençlerle bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-12 12:20:00
Davutoğlu: Biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi" değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, Diyarbakır Suriçi'nde gençlerle bir araya geldi.

Davutoğlu, daha sonra katıldığı Ferhat Mehmetoğlu ile Soruyorum programında konuştu. Davutoğlu şu ifadelerini kullandı:

"Mesela kültürel haklar bağlamında Kürtçe'nin eğitim öğretimde kullanılmasını açık bir şekilde yazan tek parti biziz. Bu başlatılmıştı bile okullarda, ama devam etmedi. Çünkü biz ayrıldıktan sonra AK Parti Bahçeli ve Perinçek'in rotasına girdi."

"HDP'nin kapatılmasına karşı tutum aldım"

"Terörle kamu düzeni içinde mücadele ederim ama siyasi alanda vatandaşlarımızın tercihlerine saygı duymamız lazım. Siyasi tutuklamaların hepsine karşıyım ama ben de dahil hiçkimse hukukun üzerinde değil. Hukukun objektif işlemesi lazım. HDP'nin kapatılmasına karşı tutum aldım. Amasız ve fakatsız parti kapatmaya karşıyız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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