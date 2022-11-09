Davutoğlu: AK Parti'nin HDP ziyareti de Bahçeli'nin tavrı da doğru

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, AK Parti’nin HDP ile görüşmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, AK Parti'nin HDP ile görüşmesine ilişkin olarak "Bu süreç içinde diğer önemli bir gelişme ise AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi ve Sayın Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında bu konuda sergilediği tavırdır. En baştan ifade etmek isterim ki, AK Parti heyetinin ziyareti de Sayın Bahçeli'nin tavrı da doğrudur ve siyasetin normalleşmesine katkıda bulunacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Bir insan hakkı meselesi olarak gördüğümüz başörtüsü özgürlüğü ile ilgili anayasal bir teminatın bütün partilerin tam mutabakatı ile çıkması gereklidir.” diyen Davutoğlu, “Bu çerçevede HDP dahil bütün partilerle temas son derece doğal ve doğrudur" değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli'ye çağrıda bulunan Davutoğlu, "Bu bağlamda AK Parti heyetinin HDP ziyaretini makul gören Sayın Bahçeli'nin bir sonraki makul adımı parti kapatılması sürecine karşı çıkması olmalıdır. Geçmiş tecrübelerimiz açık bir şekilde göstermiştir ki partilerin kapatılması, siyasetçilerin tutuklanması ya da siyasi yasaklı haline getirilmesi şeklinde siyasetin doğal akışına yapılan müdahaleler geri tepmektedir" açıklamasını yaptı.