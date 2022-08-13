Danışmanı açıkladı: Meral Akşener'i ısıran köpek öldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i köpeğin ısırdığı haberinin aslı ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bir köpeğin ısırdığı yönündeki habere ilişkin Akşener'in basın danışmanı Murat İde'den açıklama geldi.

Habertürk'ten Sevilay Yılman, İde'nin yaptığı açıklamayı aktardı:

"Olay, Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta esnaf ziyaretleri için konvoyu ile Yalova-Termal arasında seyahati sırasında gerçekleşiyor.

İddiaya göre tasmasız gezdirilen sahipli bir köpek konvoyun önüne atlıyor ve konvoydaki araçlardan biri çarpıyor.

Hayvan yaralanıyor.

Bunun üzerine Meral Hanım derhal konvoyu durduruyor ve bir hızla köpeğin yanına gidiyor.

Ve hayvanı kucağına alıp müdahale etmek istiyor ve işte o arada can havliyle olsa gerek köpek Meral Hanım'ı kolundan ısırıyor.

Hemen veterinere ulaştırılması için gerekeni yapıyor Akşener ama maalesef hayvan kurtarılamıyor.

Bu arada sahibine ulaşılıyor.

“Aşıları var” deniliyor ama doktor her ihtimale karşı kuduz aşısı olması gerektiğini söylüyor.

O da bunun üzerine aşı oluyor." .