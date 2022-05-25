Cüneyt Özdemir’den Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki!

Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu'nun iddiakarına ilişkin “Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, valla inanılmaz!” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'lilerin TÜRGEV ve Ensar aracılığıyla ABD'deki paralel bir vakfa (TÜRKEN) 1 milyar lira transfer ettiğini açıklamasının ve “ABD'ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler” iddiasının yankıları sürüyor.

CHP liderinin sözlerini değerlendiren isimlerden biri de gazeteci Cüneyt Özdemir oldu. Kılıçdaroğlu'nun videoda dile getirdiği parayı yeterli bulmayan Özdemir, “Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu. Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, valla inanılmaz!” ifadelerini kullandı.